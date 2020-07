Game of Thrones : L’acteur Kit Harington a changé sa coupe de cheveux

La star de « Game of Thrones » Kit Harington a décidé de changer de look en coupant ses longues mèches bouclées au profit d’un style super court.

L’acteur de 33 ans, qui s’est fait connaître dans le rôle de Jon Snow dans la série culte de HBO, a décidé d’abandonner son style long et luxuriant au profit d’un « buzz cut rasé ». Il a présenté son nouveau look lorsqu’il a emmené son chien en promenade à Londres cette semaine. Dans les clichés pris de la star pendant sa promenade, il a regardé le héros d’action de près et rien à voir avec son personnage de fantaisie du King Of The North, qui se balançait avec sa coiffure super courte.

Kit sera ensuite présenté dans The Eternals de Marvel comme un personnage peu connu, le Chevalier noir, dont les fans spéculent sur la façon dont il va s’intégrer à tout cela

Entre-temps, la star a récemment laissé entendre que Jon Snow avait reçu la fin qu’il méritait lors de la huitième et dernière saison controversée. Quand les gens me disent « J’aurais aimé que tu sois sur le trône » ou « J’aurais aimé que tu sois avec Dany sur le trône », je ne suis pas d’accord, car la place de Jon a toujours été dans le nord. Il n’aurait jamais été heureux dans le sud », a-t-il expliqué.