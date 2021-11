Game of Thrones détrônée de son record YouTube par cette série Netflix

Les fans de Game of Thrones créent du contenu sur YouTube depuis 10 ans, et beaucoup de gens regardent ces vidéos sur la série. Mais en l’espace de quelques semaines, Squid Game l’a dépassé. Betanews vous dit tout sur ce phénomène historique.

Si vous aimez vraiment une série télé ou un film, il arrive que le simple fait de le regarder ne suffise pas. Parfois, on veut savoir ce que pensent les autres, alors on va sur des forums en ligne, sur Facebook, sur YouTube ou, depuis peu, sur TikTok, pour voir ce qu’il se dit sur la série.

À l’apogée de Game of Thrones, par exemple, il y avait toute une industrie artisanale de fans qui se rendaient sur YouTube pour réagir aux épisodes, discuter de l’histoire, parodier les scènes emblématiques et discuter des nouvelles bandes-annonces que HBO publiait saison après saison. Pour preuve, la bande-annonce de la saison 8 ci-dessous, qui a été vue plus de 69 millions de fois !

Game of Thrones | Season 8 | Official Trailer (HBO)

Squid Game fait plus de vues sur YouTube que Game of Thones

Au cours des dix années qui ont suivi sa création, les vidéos de Game of Thrones ont totalisé quelque 16,9 milliards de vues sur YouTube. Cela représente environ 420 000 vidéos téléchargées, pour un nombre d’interactions estimé à 233 millions. Cela l’a placé en tête des listes des séries télévisées les plus regardées de tous les temps sur la plateforme.

C’est impressionnant, et cela vous donne une idée de l’ampleur du phénomène : Squid Game, la nouvelle série dramatique de science-fiction de Netflix sur des personnes forcées de jouer à des jeux d’enfants mortels dans l’espoir de gagner un gros prix en espèces, a recueilli 17 milliards de vues sur YouTube depuis sa diffusion en septembre.

Squid Game a accumulé environ 533 millions d’interactions sur la base de 129 000 vidéos téléchargées, à la fois sur YouTube et sur les courts métrages d’imitation de YouTube de TikTok. Il existe toutes sortes de vidéos sur le thème de la dernière série à succès de Netflix, y compris de nombreuses personnes reconstituant les jeux et des animations très populaires. Celui-ci a totalisé près de 100 millions de vues en un peu plus d’un mois. Ci-dessous, la vidéo YouTube de Squid Game qui a été la plus regardée avec plus de 78 millions de vues !

Squid Game, une bande dessinée noire, offre des frissons brutaux et une satire réfléchie des inégalités de revenus en Corée du Sud et dans le monde. En tant que telle, la série est devenue un énorme succès pour Netflix, dépassant La Chronique des Bridgerton en tant que série la plus regardée du service de streaming et se classant dans le top 1 pendant plusieurs semaines au niveau mondial.

Aujourd’hui, des rumeurs circulent déjà sur son avenir. Le créateur Hwang Dong-hyuk a confirmé qu’il y aura une deuxième saison. Après l’énorme succès de la première saison, comment pourrait-il en être autrement ? Une bonne occasion de voir fleurir encore plus de vidéos YouTube sur la série coréenne !