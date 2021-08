Game of Talents : c’est quoi cette nouvelle émission sur TF1 avec Jarry ?

C’est la grande nouvelle de la semaine pour les amateurs de divertissement puisque TF1 lance ce 27 août une nouvelle émission intitulée « Game of Talents ». Vous aurez donc de quoi terminer en beauté votre semaine ce jour-là, car elle sera diffusée à partir de 21H05. Et accrochez-vous bien parce que le show produit par Fremantle sera animé par nul autre que Jarry, le profiler de « Mask Singer » et aussi l’animateur de « Good Singers ». D’autres stars comme Iris Mittenaere et Florent Peyre seront également de la partie pour nous faire passer un bon moment entre humour et compétition. Que nous réserve donc cette nouvelle émission de TF1 ?

« Game of Talents », c’est quoi le concept ?

Eh bien, certains d’entre vous savent peut-être déjà que cette émission produite par Fremantle est un format espagnol dérivé d’« Incroyable talent » et qui a déjà été adapté dans plusieurs autres pays comme les États-Unis, l’Angleterre, la Suède ou encore les Pays-Bas. Et cette année, « Game of Talents » débarque sur TF1, qui l’a adapté à sa manière pour les nombreux téléspectateurs français. Concernant le concept, c’est très simple, deux équipes de « profilers » composées de célébrités et de membres du public doivent enquêter et trouver le talent caché de 10 artistes ayant chacun un style très différent.

#Nouveau #TF1#GameofTalents présenté par @JarryAtypique Vendredi 27 août à 21h05 @TF1 En famille et avec nos célébrités, menez une enquête inédite dans « GAME OF TALENTS, ils ont tous un talent caché », le nouveau jeu de TF1 mêlant talent show spectaculaire et enquête ! pic.twitter.com/CburI9zkBG — TF1 Pro (@TF1Pro) August 3, 2021

D’après les informations que nous avons, parmi ces talentueux participants se trouvent un acrobate aérien, un équilibriste de l’extrême, un canon humain, un danseur avec drones, un chanteur de musique métal, un champion de BMX, des dresseurs de chiens et de rats, un avaleur de sabre et bien d’autres encore, qu’on vous laisse découvrir lors de la diffusion du show. Un peu comme dans « Mask Singer », les « profilers » auront donc droit à des indices cachés dans des magnétos pour deviner le talent des candidats sur scène. Et s’ils réussissent à trouver le talent caché de ces différents artistes, ces derniers pourront ensuite faire tomber le masque et nous offriront une occasion de voir leur véritable talent. D’incroyables performances, émouvantes et même drôles seront ainsi au rendez-vous durant cette soirée. Sinon, s’agissant d’une compétition entre deux équipes, celle ayant découvert le plus de talent aura le plus de gain. L’argent récolté sera par la suite versé à une association.

Qui seront les invités ?

Pour ce premier numéro de « Game of Talents », Jarry, le nouvel animateur star de TF1 aura pour invité de grandes stars que nous connaissons déjà surement. Ils seront donc divisés en deux équipes de trois : Iris Mittenaere, Florent Peyre et Camille Lacourt contre Camille Cerf, Maxime Dereymez et Inoxtag. Chaque équipe devra ainsi faire preuve de flair et d’un bon sens de l’observation pour pouvoir décoder les fameux indices dans les magnétos et tenter de répondre à la question : quel est le talent caché de l’artiste face à eux ?

Que ce soit les « profilers » ou les téléspectateurs, tout le monde pourra tenter de découvrir le véritable talent des 10 artistes. Quelle équipe va donc réussir à décoder le plus d’indices et gagner le plus d’argent ? Et réussirez-vous également à découvrir le talent caché des participants devant votre télé ? Pour le savoir, rendez-vous le 27 août sur TF1 à 21H05.