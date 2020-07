Galerie: Voici les meilleures captures d’écran du mode photo Ghost of Tsushima de notre communauté

Au début de cette semaine, nous vous avons demandé d’envoyer vos meilleures captures d’écran de Ghost of Tsushima prises avec l’excellent mode photo du jeu. Et garçon, avez-vous beaucoup livré. Nous avons plus de 40 entrées mettant en vedette Jin Sakai, l’île de Tsushima et ses envahisseurs mongols à admirer, alors merci à tous ceux qui ont participé. Aucun d’entre eux ne contient de spoilers, pour autant que nous puissions en juger, alors n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à ce que chaque membre de la communauté a soumis.

Une fois que vous avez fait cela, déterminez lequel est votre préféré et placez votre vote dans le sondage au bas de l’article. Il n’y a pas de prix pour la première place – c’est juste un peu amusant – mais nous pensons qu’il y a quelque chose à chérir dans chaque capture d’écran. Alors, sans plus tarder, admirez le travail des autres utilisateurs de Push Square et déterminez qui l’a le mieux fait. Prendre plaisir!

# 01 – b1ackjack

# 02 – KeitaroBaka

# 03 – PeakyBlinder

# 04 – MarcG420

# 05 – FrankenSama

# 06 – SuperSilverback

# 07 – iamgalib

# 08 – Philfycasual

# 09 – FenderXT

# 10 – anon_pel222

# 11 – Bklynst8ofmind

# 12 – Gr8VngnzN4esAngr

# 13 – Xiaolin

# 14 – ClockDownRMe

# 15 – HellOfaHunter

# 16 – Amman95

# 17 – Or_Pezarker

# 18 – BizarroK

# 19 – BearsEatBeets

# 20 – darrenmartin22

# 21 – kiki3400

# 22 – Tomboy25

# 23 – mdaghlas

Nous ne sommes qu’à mi-chemin de vos soumissions! Cliquez sur la deuxième page pour voir encore plus de captures d’écran du mode photo Ghost of Tsushima de la communauté Push Square.