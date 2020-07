Galaxy Z Flip 5G annoncé: plus rapide, mais plus cher (en précommande)

Mise à jour: 30 juillet 2020 à 8 h 12 HE: Le Samsung Galaxy Z Flip 5G est maintenant en précommande sur Samsung.com. C’est cher en soi, nous vous recommandons donc d’essayer d’échanger un autre smartphone pour essayer de réduire un peu ce prix de 1450 $.

Les précommandes sont disponibles jusqu’au 6 août. Le 7 août, l’appareil sera officiellement mis en vente sur Samsung.com, Amazon, BestBuy.com, T-Mobile.com et AT & T.com. Découvrez-le sur le lien ci-dessous!

Article original: 22 juillet 2020 à 9 h HE: Vous n’avez pas besoin d’attendre le déballage du 5 août pour voir les nouveaux téléphones Samsung. La société a dévoilé le Galaxy Z Flip 5G, une version améliorée de son téléphone pliable à clapet.

Les données 5G plus rapides sont bien sûr le principal atout. Vous n’avez plus besoin d’acheter un Galaxy S20 si vous voulez un téléphone Samsung haut de gamme avec un accès Internet rapide. Cependant, le Galaxy Z Flip 5G offre également des performances améliorées quelle que soit votre connexion Internet. C’est le premier téléphone Samsung à utiliser la puce Snapdragon 865 Plus, ce qui lui donne un avantage sur le Z Flip d’origine et la famille S20. Vous pouvez également l’obtenir dans deux nouvelles couleurs, le Mystic Bronze illustré ici, ainsi que Mystic Grey. La version Bronze ressemble beaucoup à toutes les images divulguées du Galaxy Note 20 que nous avons vues jusqu’à présent.

En dehors de ces changements, il s’agit toujours du Z Flip que vous connaissez depuis février. Il est centré sur un écran de 6,7 pouces, 2 636 x 1 080 qui se plie en une forme hautement poissable, avec un écran extérieur de 1,1 pouce fournissant des alertes de base et même un viseur de caméra. Samsung a dit Autorité Android il n’y a «aucune modification» de la RAM (8 Go) ou du stockage (256 Go).

Le Galaxy Z Flip 5G sera bientôt disponible au moins. Samsung lancera l’appareil mis à niveau le 7 août via AT&T et T-Mobile, ainsi que sur Amazon, Best Buy et Samsung.com. Les performances améliorées augmentent légèrement le prix à 1450 $, mais soyons honnêtes – si vous étiez déjà prêt à dépenser 1380 $ pour la version LTE du Z Flip, vous pourriez aussi bien payer un peu plus pour obtenir un appareil plus performant.

Ce ne sera probablement pas le dernier pliable Samsung dont vous entendrez parler dans un proche avenir. Le géant de la technologie devrait présenter le Galaxy Z Fold 2, une suite du Galaxy Fold, lors de son événement Unpacked. Le nouveau modèle devrait affiner le concept de pliage plus proche d’une tablette avec un écran interne plus grand de 7,7 pouces, un écran externe beaucoup plus utilisable de 6,2 pouces et un mélange de mises à niveau de caméra et de performances qu’il peut partager avec des appareils comme le Z Flip 5G et Galaxy Note 20. Vous ne serez pas blessé pour les choix de téléphones Samsung cet automne.

