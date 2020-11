Galaxy S21 Ultra: une nouvelle fuite détaille les principales spécifications de l’appareil photo

Fuites sur le prochain Le Samsung Galaxy S21 a récemment circulé sur Internet, ce qui nous a tous enthousiasmés pour le prochain produit phare de Samsung. Les rendus ont montré à quoi ressembleront le design et la bosse de l’appareil photo du Galaxy S21 Ultra. Maintenant, une autre fuite, venant de tipster Univers de glace (via SamMobile) nous indique quelles améliorations par rapport au capteur de caméra principal du S20 Ultra nous pourrions nous attendre avec le S21 Ultra. Le Galaxy S21 Ultra apporterait une petite mise à niveau à la caméra principale. Selon la rumeur, il serait doté d’un capteur principal de 108 MP, mais ce sera l’ISOCELL HM3, qui devrait nous offrir une sensibilité à la lumière 12% supérieure. Cela signifie que le S21 Ultra sera capable de capturer plus de détails sur une photo et, en outre, cela pourrait aider le S21 Ultra à capturer plus rapidement des images en basse lumière. La taille d’un seul pixel serait à nouveau de 0,8 μm.

En plus de cela, Samsung abandonnerait le capteur 3D ToF utilisé dans le Galaxy S20 Ultra et le remplacerait par un autofocus laser rapide sur le S21 Ultra. On s’attend à ce que la mise au point des images soit meilleure et plus rapide. Samsung a déjà inclus l’autofocus laser dans le Note 20 Ultra.

Les informations quant à savoir si le Galaxy S21 Ultra sera livré avec un système à quatre caméras ou un système à penta-caméras restent inconnues pour le moment.

Galaxy S21 Ultra est une petite version améliorée du S20 Ultra. En utilisant le capteur HM3, le pixel unique est toujours de 0,8um, 108MP, mise au point laser, pas de ToF. – Univers de glace (@UniverseIce) 6 novembre 2020

Jusqu’à présent, les rumeurs et les fuites nous disent que le Le Galaxy S21 Ultra arborera un écran Super AMOLED Infinity-O, un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz pour l’écran, accompagné d’une résolution QHD + et HDR10 +. Nous nous attendons à ce que le Galaxy S21 Ultra soit livré avec One UI 3.1, une batterie de 5000 mAh et Exynos 2100 ou Processeur Snapdragon 875, selon votre région.