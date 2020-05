Galaxy of Adventures va à Dagobah, décorant des manoirs dans Movie & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez le prochain chapitre du Star Wars: Galaxy of Adventures adaptation de L’empire contre-attaque, avec Luke Skywalker à la recherche d’un maître Jedi sur Dagobah. De plus, écoutez un concepteur de production parler à travers de célèbres demeures de cinéma et maisons de The Royal Tenenbaums, Clueless, Love Actually, et plus. Et enfin, regardez Shrek faire une bataille de boss dans un Resident Evil jeu vidéo encore plus terrifiant.

Tout d’abord, le Star Wars: Galaxy of Adventures adaptation de L’empire contre-attaque continue avec le deuxième épisode, après Luke Skywalker alors qu’il se dirige vers Dagobah pour s’entraîner avec un maître Jedi appelé Yoda. Dans ce segment, nous voyons le moment mémorable où Yoda tire l’aile X de Luke des marais après que le jeune Skywalker doute de la puissance de The Force.

Ensuite, Vanity Fair a le concepteur de production Jon Hutman (Rocher des âges, la momie) décomposer la scénographie des manoirs et des maisons de cinéma à partir de films comme Vous avez du courrier, Clueless, Magic pratique. 10 choses que je déteste à votre sujet, Gone Girl, The Holiday, The Royal Tenenbaums, Love Actually, North by Northwest, et beaucoup plus. Voyez comment ces maisons sont si somptueuses et combien d’entre elles sont en fait de vraies maisons.

Enfin, l’utilisateur YouTube MrMarco1003 a créé un mod pour Resident Evil 3 qui remplace l’un des méchants par le personnage de DreamWorks Animation Shrek. Ce qui était déjà une séquence terrifiante et pleine de suspense est d’autant plus horrifiant avec la présence de l’ogre vert qui se précipite derrière vous, vous balançant et vous fracassant à travers les murs.

