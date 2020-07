Galaxy Buds Live taquiné par Samsung

Nous avons entendu parler de Samsung écouteurs sans fil en forme de haricot rénal depuis un certain temps et maintenant, la société a officiellement commencé à les taquiner. Les écouteurs seront probablement appelés Galaxy Buds Live et seront annoncés aux côtés du Duo Galaxy Note 20 et une foule d’autres produits lors de la prochaine Événement déballé qui aura lieu le 5 août.

Économisez pour corroborer les rumeurs selon lesquelles les têtes seraient disponibles dans la couleur Mystic Bronze, en plus du noir et blanc, le court clip teaser ne révèle vraiment rien. Bien sûr, Samsung nous invite à « découvrir la nouvelle puissance du son », mais ce que cela signifie vraiment est à interpréter.

Sur la base des rapports précédents, le Galaxy Buds Live offrira également une sorte d’annulation du bruit, mais comme ils n’ont pas d’embout en silicone pour bloquer le bruit extérieur, nous nous demandons comment l’annulation active du bruit sera réalisée. Cela ne veut pas dire que Samsung laissera cette partie de côté, car on pense que malgré leur incapacité à fermer le conduit auditif comme des écouteurs intra-auriculaires, ils comporteront toujours une annulation active du bruit.

Les écouteurs auront apparemment trois microphones et deux haut-parleurs, et la qualité de la voix devrait être meilleure que celle de Galaxy Buds Plus, qui offre déjà une qualité d’appel solide.

Selon un dépôt de marque, ils pourraient même intégrer un tracker de fitness et un capteur de fréquence cardiaque.

Les têtes seront probablement résistantes à l’eau IPX2 et sont conçues pour offrir une durée de lecture de six heures, ce qui est beaucoup moins que ce que le Galaxy Buds Plus offre. Le boîtier de charge qui l’accompagne vous aidera à passer une journée entière ou 24 heures pour être exact.

Le Galaxy Buds Live coûtera moins de 150 $, probablement environ 140 $. Il reste à voir si le design étrange fera écho auprès des consommateurs et permettra un port confortable.