Galaxy A32 5G, images de rendu CAO fuites avec Android 11, caméra quad 48MP et plus

On dirait que de plus en plus de fabricants de smartphones se rapprochent de la ligne de fabrication de téléphones 5G plus abordables ces jours-ci. Quelques OEM ont déjà lancé leur smartphone le plus abordable du marché, notamment le nouveau Moto G 5G et le smartphone prêt pour OnePlus Nord 5G récemment lancé de OnePlus.

Maintenant, les rapports suggèrent que Samsung est également susceptible de lancer prochainement son Samsung Galaxy A32 5G le plus abordable. Oui, le Galaxy A32 5G vient d’apparaître sur un blog technologique néerlandais qui partage également quelques détails sur les spécifications du prochain téléphone Samsung.

Le Galaxy A32 5G devrait fonctionner sur le dernier Android 11 associé à One UI version 3.0 ou 3.1, comme indiqué dans le test de référence du navigateur In HTML5Test.

Le téléphone devrait également présenter un écran 20: 9 de 6,5 pouces, comme on le voit sur les rendus CAO fraîchement divulgués par OnLeaks. L’écran aura également une encoche Infinity-V pour la caméra selfie. On peut également voir la configuration de la caméra arrière quadruple avec un flash LED à l’arrière.

La configuration de la caméra comprend un appareil photo principal de 48 MP, un objectif grand angle de 8 MP, un appareil photo macro de 5 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et une caméra frontale avec probablement un capteur de 20 MP. De plus, Samsung n’a rien annoncé d’officiel sur le téléphone Galaxy A32 5G.

Que pensez-vous du futur smartphone Galaxy A32 5G? faites le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous.

La source