Galactus arrive à Fortnite en décembre

L’île Fortnite fait face à l’un des plus grands méchants de Marvel, alors que Galactus arrive dans le cadre du dernier événement crossover du jeu Battle Royale. L’ennemi intergalactique arrivera début décembre, marquant la fin de la saison en cours.

L’antagoniste mangeur de planète, l’un des plus grands et des plus redoutables du canon Marvel, descendra sur la carte de Fortnite le 1er décembre à 13h00 PST / 16h00 EST / 21h00 GMT. Son arrivée sera l’événement cataclysmique qui tire à sa fin le chapitre 2, saison 4, et prépare tout pour la saison prochaine.

Il est conseillé aux joueurs de commencer à essayer de se connecter au moins une heure à l’avance, la liste de lecture commencera 30 minutes avant le début officiel. Ces événements ont tendance à être rapidement encombrés et les serveurs d’Epic se remplissent généralement bien avant que les choses ne commencent pour de vrai, donc si vous voulez un siège au premier rang, soyez vigilant. On s’attend à ce que Galactus fasse essentiellement ce que le trou noir a fait l’année dernière et anéantisse l’île de sorte que tous les environnements se refont une beauté, effaçant l’ardoise de tout ce qu’Epic a prévu pour la saison 5. Il est également possible que cela soit légèrement à petite échelle. , comme l’inondation de la saison 2 – de toute façon, les choses ne seront pas les mêmes après la visite de l’entité cosmique.

S’exprimant lors du podcast This Week in Marvel en octobre, Donald Mustard, directeur de la création mondiale sur Fortnite, a déclaré que le plan prévoyait «de nombreuses années d’intégration de Marvel» dans Fortnite. «Ce n’est pas la fin, c’est le début. Nous avons pensé à un très bon personnage de style POV qui pourrait mettre en place cela [earlier this year] était Deadpool, une sorte de rupture du quatrième mur. Et puis Cap en juillet, construisant jusqu’à ce moment », a-t-il dit, expliquant que c’était le trou noir qui a attiré la force géante sur l’île:« Nous avons eu ce moment à Fortnite qui s’est passé il y a environ un an où… le point zéro réorganisé toute la matière autour de l’île et en quelque sorte créé cette nouvelle île. C’est le moment qui a attiré Galactus. »

Si vous n’êtes pas familier, Galactus est une énorme entité intergalactique qui mange des planètes pour lui donner de l’énergie et de la nourriture. Il est l’un des plus grands méchants du canon Marvel, présentant une menace existentielle chaque fois qu’il est impliqué. Il se produit généralement dans les bandes dessinées de la même manière qu’il se passe ici, dans le cadre d’un remaniement du statu quo.

Fornite Chapter 2 Season 4 est surnommé la guerre du Nexus, apportant une foule de personnages et de références Marvel. Black Panther, Doctor Doom, Daredevil et Thor faisaient partie de ceux inclus en tant que peaux ou œufs de Pâques, et il y avait même une ligne de bandes dessinées. Galactus arrive pour gâcher la journée de tous le 1er décembre.

Partager : Tweet