Gal Gadot et Patty Jenkins partagent leurs réflexions sur le plan de sortie unique de Wonder Woman 1984

Étant donné que cette décision est également une première pour les grandes versions à gros budget, un certain nombre de fans sont également concernés. Plus particulièrement, les fans mondiaux de Wonder Woman ont été laissés en suspens avec cette annonce. À l’heure actuelle, les projets de cinéma et de diffusion en continu sont uniquement destinés aux personnes vivant aux États-Unis, et si le public d’autres pays doit attendre, il y a la peur imminente que les spoilers et les copies piratées les atteignent. De plus, HBO Max n’offre actuellement pas de 4K.