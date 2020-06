gagnez une enceinte Braun LE03 et une montre chronographe BN0265

Dans le cadre de la collaboration VDF x Braun d’aujourd’hui, nous nous sommes associés à la marque de design allemande pour donner aux lecteurs la chance de gagner un haut-parleur Braun LE03 et une montre chronographe BN0265. Depuis 1921, la marque allemande Braun conçoit des produits avec une approche design «moins c’est plus». Cela inclut le haut-parleur LE03, qui présente un design mis à jour par le légendaire designer Dieter Ram. Fabriqué en aluminium et fini en noir ou blanc, le LE03 est un haut-parleur compact associé à un support subtil qui « résout également avec élégance la gestion des câbles ». taille, le haut-parleur est conçu pour produire un son solide et immersif à tous les volumes, qui peut être contrôlé à l’aide de votre voix grâce à Google Assistant intégré.Le haut-parleur LE03 est fabriqué en aluminium et fini en noir ou blanc Tous les haut-parleurs LE sont conçus avec selon Braun, les unités d’entraînement de profil de radiateur en mode équilibré (BMR), qui fournissent une scène sonore de près de 18 degrés, « ce qui signifie que les unités sont toujours faciles à positionner sans se soucier de la position idéale des haut-parleurs traditionnels ». mises à jour logicielles et pouvez choisir parmi plus de 300 services de streaming musical, tous disponibles avec le streaming wi-fi. Chaque haut-parleur dispose également d’un bouton de confidentialité dédié pour déconnecter physiquement les microphones si vous le souhaitez. « La combinaison parfaite de la forme et de la fonction, la gamme LE est accrocheuse sans être intrusive, offrant l’équilibre parfait entre des performances inégalées dans une forme minimaliste », a déclaré Braun.Aussi à gagner est une montre chronographe classique BN0265 pour hommesAussi à gagner dans la compétition est une montre chronographe classique BN0265 pour hommes – lauréate d’un Red Dot Design Award pour 2020, un concours international de design pour la conception de produits, la conception de communication et Conçue par Braun comme une « interprétation moderne de la philosophie du design de la marque » less is best « », la montre BN0265 Classic Chronograph bénéficie d’une connexion élégante et cohérente entre son bracelet en cuir noir et son boîtier en acier inoxydable mat. Le BN0265 Classic Chronograph montre possède un bracelet en cuir noir et un boîtier en acier inoxydable mat Le cadran concave comporte une trotteuse jaune et un indicateur de date en chevron rouge – iconic de queues qui ont été développées par Braun il y a plus d’un demi-siècle et sont encore reconnaissables aujourd’hui.Le cadran concave comporte une trotteuse jaune et un indicateur de date en chevron rouge.La compétition fait partie de notre collaboration avec Braun pour Virtual Design Festival. Dans le cadre de la collaboration, Braun a également présenté deux conférences sur le thème « Les temps du changement et du bon design ». La première conférence a réuni le designer industriel Benjamin Wilson et le Dr Peter Kapos, écrivain, conservateur et directeur de la création chez Systems Studio. La seconde comprenait une entrevue avec la designer Ilse Crawford.Pour participer à ce concours, remplissez le formulaire ci-dessous. Chargement… Un lecteur sera sélectionné pour gagner les deux prix. Ils remporteront un haut-parleur LE03 en blanc et une montre homme chronographe BN0265 en acier inoxydable avec un bracelet en cuir noir.Le concours prend fin le 30 juin 2020. Des conditions générales s’appliquent. Un gagnant sera sélectionné au hasard et notifié par email.