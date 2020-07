Gagnez un PC de jeu Alienware en jouant à LoL, Fortnite, Valorant ou CS: GO

La gamme de PC de jeu Aurora d’Alienware offre des performances de jeu fantastiques, sans aucun doute. Si vous êtes assis sur un matériel daté et que vous pourriez faire une mise à niveau, et si vous aimez les jeux, Dell Alienware organise un concours qui vous intéressera presque certainement.

Le concours des jeux Alienware 2020 est en cours (du 17 juillet au 11 septembre) et, au cas où vous l’auriez manqué, il vous donne la chance de jouer à de superbes jeux multijoueurs en ligne pour gagner des points et potentiellement gagner un PC de jeu Alienware Aorus R9, entre autres. récompenses (disponibles uniquement pour ceux aux États-Unis ou au Canada). Collectez des points en jouant à des jeux compétitifs de League of Legends, Fortnite, Valorant et CS: GO, et vous aurez une chance de gagner.

Le concours de cette année est organisé en partenariat avec Playwire et Overwolf, une plate-forme qui «permet aux créateurs de créer, de distribuer et de monétiser des applications dans le jeu» (pensez-y comme une boutique d’applications globale pour les superpositions et les applications spécifiques au jeu). Téléchargez simplement l’application 2020 Alienware Games pour enregistrer et suivre vos points accumulés, qui sont ensuite utilisés comme entrées pour les compétitions.

Avec un total de 150 000 $ en récompenses, Alienware déclare: «Chaque semaine, 2 500 joueurs gagneront de l’argent dans le jeu, dont 24 gagneront une plate-forme de jeu Alienware Aurora à la fin de l’événement!» Cette plate-forme de jeu est l’Alienware Aurora R9, mais on ne sait pas avec quelle configuration matérielle la société expédiera le R9.

Selon les fiches techniques, le R9 peut être livré avec des processeurs Intel Core i5, Core i7 ou Core i9 série K de 9e génération (donc, vraisemblablement, un Intel Core i5 9600K, Core i7 9700K ou Core i9 9900K). Il peut également être livré avec une Nvidia GeForce GTX1650 Super, RTX 2080 ou RTX 2080 Ti. Des choix de composants similaires peuvent être effectués sur toute la fiche technique.

Cependant, jouer à ces jeux n’est pas le seul moyen de gagner des points et d’avoir une chance de gagner. Vous pouvez également partager des extraits de moments forts capturés avec FUZE ou Outplayed (comme celui-ci) sur Twitter avec le hashtag # 2020AlienwareGames, ou regarder LCS sur Riot Games Watch pour gagner des points. Les classements sont également réinitialisés chaque semaine, vous ne devriez donc pas être désavantagé pour commencer avec quelques semaines de retard.

«Le défi de l’année dernière a été conçu pour créer de la valeur pour la communauté des joueurs et Alienware en utilisant des expériences de jeu authentiques», déclare Anthony Alexander, EVP des ventes mondiales chez Playwire. «Cette année, nous avons créé quelque chose de vraiment unique et pour la toute première fois, notre défi se déroulera sur plusieurs jeux et zones géographiques simultanément, garantissant que le concours est inclusif pour tous les types de joueurs, tout en leur donnant un terrain de jeu égal pour rivaliser avec un. un autre. En créant un système de notation unifié pour ces quatre titres de jeu très populaires, nous donnons aux joueurs de tous niveaux les moyens de gagner des prix et de créer des expériences inoubliables en faisant ce qu’ils aiment le plus. »

Si vous vivez aux États-Unis ou au Canada, aimez les jeux – en particulier les jeux d’esport – et jouez déjà à l’un des quatre jeux éligibles, vous n’avez rien à perdre en participant, et énormément à gagner!

