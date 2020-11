Gagnez plus de ventes de films que de les sortir

Selon les analystes, le studio a gagné jusqu’à présent 450 millions de dollars cette année grâce aux sorties du premier trimestre et à la vente de titres aux streamers.

Toutes ces ventes s’additionnent. En fait, trois analystes financiers estiment que les revenus combinés du déchargement de Paramount et de son box-office national s’élèvent à 450 millions de dollars. Les prix de vente combinés dépassent le box-office national brut du studio au premier trimestre de 178,3 millions de dollars, provenant de films comme «Sonic the Hedgehog» (146 millions de dollars), «Like a Boss» (22,2 millions de dollars) et «The Rhythm Section» (5,4 millions) qui ont réussi à ouvrir avant que la pandémie ne ferme les théâtres.

En comparaison, les revenus du box-office américain de Paramount en 2019 s’élevaient à 563,9 millions de dollars, le deuxième plus bas pour le studio depuis 1995 et la deuxième fois en trois ans que les revenus nationaux du studio sont tombés en dessous de 600 millions de dollars.

«Jusqu’à présent, je pense que Paramount a fait du bon travail en tirant le meilleur parti d’une situation difficile», a déclaré l’analyste au box-office Bruce Nash à TheWrap. «Ils s’accrochent toujours aux grands films comme ‘Top Gun: Maverick’ et ‘Quiet Place II’ dont ils ont besoin pour obtenir une solide performance au box-office, mais trouvant une forme de remplacement pour les mois de revenus perdus qu’ils ont vraiment nécessaire après les mauvais résultats de l’année dernière. »

Un autre initié a déclaré: « C’est une décision solide pour Paramount – cela permet de maintenir certains revenus. »

Un porte-parole de Paramount n’a fait aucun commentaire sur cette histoire.

En plus de vendre des films, Paramount a trouvé d’autres moyens de réduire ses risques sur des projets coûteux. Apple est intervenu pour aider à financer le prochain «Killers of the Flower Moon» de Martin Scorsese, un thriller d’époque de plus de 200 millions de dollars mettant en vedette Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Deux initiés ont déclaré à TheWrap qu’Apple dépensait plus de 225 millions de dollars pour le budget de production en échange des droits de diffusion en continu, tandis que Paramount recevra toujours des frais de distribution pour la sortie en salles. Un initié du studio connaissant l’accord a déclaré que le nombre était en fait plus proche de la moitié des 100 millions de dollars. Un porte-parole d’Apple Original Films a refusé de commenter.

Pour Paramount, il y a un avantage clair à gagner des revenus cinématographiques qui serait impossible compte tenu de l’état de l’industrie de l’exposition à mi-pandémie. Les streamers achètent des films au coût majoré, ce qui signifie qu’ils couvrent généralement le coût de production plus 15 à 30% du budget supplémentaire sous forme de paiement en espèces pour posséder le projet, étant donné que les streamers ne donnent pas de contrats back-end avec des bonus pour frapper. cibles au box-office. Un initié a déclaré à TheWrap que les streamers payaient entre 20 et 30% au-dessus du budget pour donner au studio une marge bénéficiaire.

On ne sait pas exactement combien de bénéfices Paramount a réalisé sur les films qu’il a vendus, mais le studio économise des dizaines de millions de dollars sur les coûts de marketing tout en atténuant les risques sur des projets qui pourraient ne pas être garantis au box-office. C’est d’autant plus important que la plateforme de streaming nouvellement annoncée de la société mère ViacomCBS, Paramount +, n’est pas en mesure d’acquérir des films (contrairement aux plus grands concurrents de streaming comme Disney’s Disney + et HBO Max de WarnerMedia).

Étant donné que d’autres studios ont accordé une plus grande priorité à la recherche de revenus via des ventes à la demande premium et des abonnements en streaming, il est difficile de dire à quel point la stratégie de pandémie de Paramount résiste à celle d’autres grands studios. Les quatre autres grands studios ont tiré plus du box-office cette année que Paramount, bien que Warner Bros. ‘ ce n’est que récemment que cela a été fait grâce à la sortie de «Tenet», qui a réalisé des performances décentes à l’étranger mais a connu des difficultés aux États-Unis avec un peu plus de 53 millions de dollars de revenus. À l’exception de «Scoob!», Qui a été déplacé vers PVOD et plus tard vers HBO Max, toutes les sorties de films majeurs de Warner ont été reportées pour une sortie en salles plus tard.

La vente de Paramount fournit également des revenus indispensables pendant une année au cours de laquelle la pandémie a asséché la plupart des sources de revenus. En août, une personne familière avec la pensée de ViacomCBS a caractérisé les ventes de films comme un effort stratégique pour générer des revenus lorsque les salles de cinéma ont fermé tout en éliminant la liste des studios avant un calendrier de sortie 2021 qui pourrait être plus compétitif que jamais compte tenu de la surabondance. des films de studio cherchant à sortir en salles.

«Ce que nous avons fait, c’est gérer de manière proactive notre chemin tout au long de la période dans laquelle nous nous trouvons», a déclaré l’individu proche de ViacomCBS. «Dans l’environnement dans lequel nous sommes, où il y a tellement d’incertitude, il y a certains films que nous détenons pour la distribution en salles, tandis qu’il y en a d’autres que nous monétisons dans l’immédiat aux streamers. «Y a-t-il des problèmes économiques et financiers en jeu? Oui. Le faisons-nous parce que nous devons le faire? Non, nous gérons une entreprise en période de pandémie. »

Une autre personne proche de Paramount a ajouté: «Lorsque vous avez la possibilité de vendre ces films et faire argent, vous allez décider au cas par cas. »

Paramount avait une liste complète de sorties pour la première fois en 20 ans pour 2020 et 2021, qui comprenait des films comme «A Quiet Place 2» et «Top Gun: Maverick», qui devaient être des succès majeurs au box-office. Un initié du studio a déclaré que s’il n’avait pas vendu de films, Paramount aurait été obligé de sortir deux ans de films en un an ou moins – probablement dans un domaine plus encombré puisque d’autres studios auraient pu faire face au même arriéré.

Pourtant, Nash a noté que l’une des raisons pour lesquelles Paramount a été en mesure de vendre ses films est que, ironiquement, il a moins de superproductions potentielles que ses rivaux – ce qui le rend moins susceptible de faire face au tollé des propriétaires de salles de cinéma qui ont critiqué lorsque Disney «Mulan» et Univeral « Trolls: World Tour »a sauté les théâtres pour une sortie à domicile.

« Il n’y aura pas autant de contrecoup à la sortie de ‘Coming 2 America’ des salles de cinéma que pour les films de Disney, car ces derniers sont devenus si cruciaux pour les théâtres », a-t-il déclaré. « Paramount est toujours en bons termes avec les théâtres en gardant ‘Quiet Place’ et ‘Top Gun’ à l’écart de la diffusion en continu, afin qu’ils puissent continuer et faire des mouvements avec des titres qui ne sont pas à quatre quadrants. »

Bien sûr, épuiser votre ardoise de film n’est qu’une solution temporaire. Mis à part la série «Mission: Impossible» de Tom Cruise, le studio a cherché des moyens d’apporter une stabilité fiable de franchises pour augmenter les revenus alors que les IP plus anciennes comme la série «Transformers» ont disparu. Ils en ont trouvé un avec «Sonic the Hedgehog», qui a ouvert juste un mois avant que la pandémie ne s’enfonce vraiment et a géré un montant brut impressionnant de 308 millions de dollars dans le monde, qui aurait pu être encore plus important. Pourtant, le film est devenu la première sortie de Paramount à dépasser 100 millions de dollars sur le marché intérieur en près de 18 mois, et une suite a été éclairée.