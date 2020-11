Gagner des numéros NS&I ce mois-ci et comment vérifier si vous avez gagné

Deux détenteurs d’obligations premium du Devon et du West Sussex ont reçu une aubaine bienvenue alors que la nation se replie sur le lock-out en remportant le jackpot d’un million de livres sterling lors du tirage au sort d’octobre 2020.La première obligation gagnante, 207RY321077, a été achetée en juin 2013 par une femme du Devon, qui détient le maximum de 39 375 £ en obligations premium. Elle devient la 15e gagnante du jackpot à être originaire du comté.La deuxième gagnante du millionnaire de novembre est une femme du West Sussex, qui détient la somme maximale de 50000 £ en obligations premiums.The i newsletter dernières nouvelles et analysesHer gagnant Bond – acheté en novembre 2016 – porte le numéro 286JH211408, et elle devient la huitième personne de la région à recevoir le prix maximum. payé lors du tirage de novembre, d’une valeur combinée de 113712650 £, ainsi que les deux obligations de 1 million £, il y a sept gagnants de 100000 £, 15 de 50000 £, 30 de 25000 £, 75 d’une valeur de 10000 £ et 147 valorisés Le montant total payé par National Savings and Investments (NS&I) depuis le tout premier tirage en juin 1957 s’élève maintenant à 21,2 milliards de livres sterling, sur 499 millions de prix. Comment vérifier si vous avez gagné Si vous détenez des obligations et que vous voulez vérifiez si vous êtes en ligne pour un prix, vous pouvez utiliser le NS & Je vérifie les prix en ligne ici, ou je peux télécharger l’application gratuite à partir d’iOS ou d’Android.Les appareils Amazon Alexa peuvent également vérifier pour vous, «se souvenir» des six derniers tirages au sort. Les prix ne comportent pas de limite de temps, vous pouvez donc réclamer Cependant, il y a également un total de 1,7 million de prix d’obligations premium actuellement non réclamés, d’une valeur totale de plus de 65 millions de livres sterling, allant de 25 à 100000 livres chacun. l’enfant, qui les oublie par la suite, tandis que les prix peuvent également être manqués si NS&I n’a pas la bonne adresse pour les demandeurs.Les détenteurs d’obligations peuvent s’assurer que leurs coordonnées restent à jour et également s’inscrire pour que les prix soient payés directement sur leur compte bancaire en la gestion de leur compte en ligne sur le site Web de NS&I.L’enregistrement en ligne peut également éviter que des prix ne disparaissent dans la poste, avec un rapport de l’année dernière révélant l’ampleur de ces problèmes.Une demande d’accès à l’information de Money Saving Expert en avril 2019 a révélé que plus de 180000 prix n’avait pas été livré, d’une valeur totale de 8 millions de livres sterling – dont 66 900 livres l’année précédente.

