Gagner des numéros NS&I ce mois-ci et comment vérifier si vous avez gagné

Deux détenteurs d’obligations premium de Manchester et du sud du Gloucestershire ont reçu une aubaine bienvenue dans la préparation de la saison des fêtes en remportant le jackpot d’un million de livres sterling lors du tirage au sort de décembre 2020.La première obligation gagnante, 398MV229074, a été achetée en juin de cette année par une femme de Manchester, qui détient 30 010 £ d’obligations à prime. Elle devient la quatrième gagnante du jackpot à être originaire de la ville.Le deuxième gagnant du millionnaire de décembre est une femme du sud du Gloucestershire, qui détient la somme maximale de 50000 £ en obligations premium.Son Bond gagnant – acheté en janvier 2016 – porte le numéro 263SP726460, et elle devient la huitième personne de la région à recevoir le prix maximum.Plus de 82 millions de livres sterling en prix La NS&I a maintenant versé plus de 21 milliards de livres sterling en obligations gagnantes (Photo: Getty Images) Un total de 2868182 prix sont payé lors du tirage de décembre, d’une valeur combinée de 82460250 £, ainsi que les deux obligations de 1 million £, il y a quatre gagnants de 100000 £, neuf de 50000 £, 17 de 25000 £, 42 d’une valeur de 10000 £ et 86 évalués NS & I a introduit une réduction des taux d’intérêt le 24 novembre, ce qui affecte le nombre de prix proposés à partir du tirage de décembre, ce qui signifie que les chances de gagner un numéro d’obligations premium de 1 £ sont passées de 24500/1 à 34500 / 1, avec plus d’un million moins de prix tirés en décembre qu’en novembre, ce qui a entraîné une réduction de plus de 30 millions de livres sterling, passant de 113712650 livres sterling en novembre à 82460250 livres sterling en décembre, montant total versé par National Savings and Investments (NS&I) depuis le tout premier tirage. en juin 1957 s’élève maintenant à 21,3 milliards de livres sterling, sur 507 millions de prix. Comment vérifier si vous avez gagné Si vous détenez des obligations et que vous souhaitez vérifier si vous êtes en ligne pour un prix, vous pouvez utiliser le vérificateur de prix en ligne NS&I ici, ou peut télécharger l’application gratuite depuis iOS ou Android. Les appareils Amazon Alexa peuvent également vérifier pour vous, «se souvenir» des six derniers tirages au sort. Les prix ne comportent pas de limite de temps, vous pouvez donc réclamer aussi loin que l’original Tirage au sort de 1957 Cependant, il y a également un total de 1,7 million de prix d’obligations premium actuellement non réclamés, d’une valeur totale de plus de 65 millions de livres sterling, allant de 25 à 100000 livres sterling chacun.Les obligations sont souvent achetées pour un enfant, qui oublie par la suite environ eux, tandis que les prix peuvent également être manqués si NS&I n’a pas la bonne adresse pour Les détenteurs d’obligations peuvent s’assurer que leurs coordonnées restent à jour et également s’inscrire pour que les prix soient payés directement sur leur compte bancaire en gérant leur compte en ligne sur le site Web de NS&I.L’enregistrement en ligne peut également éviter que des prix ne disparaissent dans la poste, avec un rapport de l’année dernière révélant l’ampleur de ces problèmes.Une demande d’accès à l’information de Money Saving Expert en avril 2019 a révélé que plus de 180000 prix n’avaient pas été livrés, d’une valeur combinée de 8 millions de livres sterling – dont 66900 £ l’année précédente.