« Gagné, tout le reste reste primordial »

Huile Hydratante à Barbe BIO Vegan - Format 2x PLUS GRAND 100ml - Soin Visage Contient de l’Huile Naturelle sans Additif - Favorise la Pousse de la Barbe - Parfum Léger Naturel Fabriquée en Allemagne

✅ 100 % NATURELLE ET BIO - Notre huile de barbe est uniquement composée d'huiles essentielles naturelles. Elle est pure à 100 % et ne contient pas d'additifs nocifs ou de parfums de synthèse. Délicatement pressées à froid, les huiles bio d'amande, d'abricot, d'argan, de pépin de raisin et de jojoba nourrissent votre barbe et votre peau en profondeur. Bouteille 100 ml extra large - deux fois plus grande. Meilleur rapport qualité-prix. ✅ SOIN BARBE AU PARFUM VIRIL INTENSÉMENT NOURRISSANT - Cette association d'huiles pressées à froid et d'huiles essentielles d'agrumes et de bois de cèdre conτue spécialement pour vous apporte à notre huile une senteur virile unique. Idéale comme eau de Cologne naturelle, sa senteur fraîche et boisée vous rappellera des souvenirs de voyages et d'aventures. ✅ QUALITÉ BIO PREMIUM, FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE - Notre huile de barbe est vegan, cruelty-free, bio et testée dermatologiquement - Fabriquée en Allemagne selon des normes de qualité très strictes. *Le gagnant du test comparatif 2020 sur institut-produktbewertung.de, catégorie : huiles pour barbes, et le gagnant du meilleur rapport qualité-prix 12/19 sur produktvergleicher.org ✅ PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS grâce à la PROTECTION CONTRE LA LUMIÈRE - La protection contre la lumière grâce à nos contenants en verre violet spéciaux assure une préservation maximale et une durée d'efficacité prolongée des éléments nutritifs et des vitamines. La durée de conservation de notre produit est également prolongée. La bouteille en verre se referme grâce à la pipette ; celle-ci permet de doser tout en facilitant l'application. ✅ NOUEVAU : POUR 1 PRODUIT ACHETÉ, 1 ARBRE PLANTÉ. SATISFAIT ou remboursé ! Nous faisons tout pour élaborer des produits de qualité. Nous respectons des normes de qualité strictes et nous proposons un service client à l'écoute. Si vous n'êtes pas satisfait, contactez-nous dans les 30 jours suivant votre commande pour obtenir un remboursement. Prenez soin de vous en prenant soin de la planète. Choisissez Satin Naturel ! PS : Vous recevrez 1 (UNE) bouteille d'Huile Hydratante à Barbe Bio.