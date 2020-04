Gagnant d’un Oscar en tant que fille de Sly? Cela pourrait-il encore arriver? – Africadaidly

Rappelant son actionneur « Demolition Man » de 1993 – qui est depuis devenu un favori parmi les fans de genre et les collectionneurs de coquillages – avec l’écrivain Vanity Fair Daniel Waters a déclaré pendant une courte minute, Meryl Streep aurait pu jouer dans une suite comme la fille de Sly.

Le film original, qui associait Sylvester Stallone puis le genre de base tout aussi bancable Wesley Snipes (son autre film cette année-là, « Boiling Point » était un peu puant), raconte l’histoire de deux hommes: un seigneur du crime et un officier de police à risque. Cryogéniquement gelés en 1996, ils sont réanimés en 2032 pour que la société dominante change et que tous les crimes semblent éliminés. L’artiste vidéo Marco Brambilla a réalisé le film, qui présentait également une pré-«Speed» Sandra Bullock dans le rôle principal féminin.

« Dans le film … [John Spartan, the character played by] Stallone mentionne qu’il avait une fille », explique Waters, qui a également écrit la comédie classique culte« Heathers ». «Tout d’abord, personne ne semble faire le calcul que la fille serait plus âgée que Stallone. Nous avons filmé une scène où… une actrice que j’aime – Elizabeth Ruscio – elle était dans cette grande mini-série avec Juliette Lewis appelée Incendies domestiques. Personne n’en a jamais entendu parler, mais c’est génial. De toute façon, elle finit par jouer la fille de Stallone. C’est une scène tendre, [and it] vient d’arrêter le film mort. Alors, Joel [Silver]C’est comme « Coupez-le. Il suffit de le couper. » Et donc nous avons coupé la scène. Et puis je vous dis, toutes nos premières projections de test… tout le monde pensait que Sandra Bullock était la fille. Alors, quand ils sont sur le point d’avoir des relations sexuelles, tout le public est « Oh, non ».

« Et nous avons pensé: » Peut-être que nous devrions supprimer toutes les mentions de la fille. » Je ne peux pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous avons besoin de quelque chose. Et comme Joel Silver, « Meryl Streep est la fille [for the sequel]. Elle a besoin d’un grand film d’action au box-office. » Je réponds: « Non, elle ne le fait pas. » Mais il était comme, « Si je lui fais faire ça, tu vas venir? » Ce qui est drôle, parce que pour me débarrasser de Winona Ryder, je lui avais raconté l’histoire de son personnage dans Heathers, aller à Washington et travailler pour un sénateur nommé Heather – joué par Meryl Streep. Elle était comme, « J’ai lancé à Meryl, elle est excitée. » Donc, je suis condamné, car aucune suite de Meryl Streep ne se produit. Mais oui, Joel a parlé d’une suite. »

Waters, dont le dernier film était «Vampire Academy» de 2014, dit que Streep n’a jamais été invité à faire le film et «je n’allais pas appeler chaque semaine pour un suivi.»

Pourtant, tout ce discours a fait penser à l’écrivain que le moment était venu pour un suivi tardif.

« Jésus, maintenant tu me fais penser à une suite. Je devrais « nettoyer » avec les trois coquillages et juste avoir un graphique … Je veux dire, ce serait la bande-annonce. Je n’aurais même pas besoin de montrer de l’action, juste un teaser de Stallone entrant dans un stand. Il voit les trois coquillages et se tourne vers la caméra: « Voulez-vous savoir, ou quoi? » «

Pour célébrer le 25e anniversaire du film, Taco Bell a recréé la version 2032 de San Angeles de leur restaurant au San Diego Comic-Con 2018, il est donc sûr de dire qu’il y a toujours un intérêt significatif pour la marque.