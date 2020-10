Gael Garcia Bernal sur la façon dont il a atterri ‘Amores Perros’ lors d’une émission de radio en direct

L’acteur Gael Garcia Bernal a fait une apparition surprise à l’événement de réunion «Amores Perros» mercredi et a raconté comment il a décroché le rôle qui allait lancer sa carrière cinématographique. À l’occasion du 20e anniversaire de ses débuts en tant que réalisateur révolutionnaire, Alejandro G. Iñárritu a retrouvé la distribution et l’équipe lors d’un appel zoom mercredi dans le cadre de la soirée d’ouverture du Festival du film de Morelia.

Bernal, qui à l’époque étudiait le théâtre à Londres à la Royal Central School of Speech and Drama, a reçu un appel téléphonique en direct d’Iñárritu (qui était animateur à la station de radio mexicaine WFM), et l’a dit au jeune acteur en direct radio, il allait lui envoyer le scénario.

«J’ai pris le téléphone (appel). J’étudiais à Londres à l’époque et j’ai entendu: «Salut Gael, comment vas-tu, c’est la station de radio WFM. Nous diffusons depuis Mexico », a déclaré Bernal choqué. «À l’époque, je n’avais vraiment aucune idée de quoi que ce soit. Je n’ai jamais lu un scénario de long métrage. Je me souviens avoir attendu que le script arrive. À l’époque, le nom du script était «White Dog / Black Dog».

Réalisé par Iñárritu et écrit par Guillermo Arriaga, «Amores Perros» a raconté trois histoires distinctes liées par un accident de voiture à Mexico qui rapproche brièvement les personnages. «Octavio y Susana» était centré sur un adolescent des bidonvilles impliqué dans des combats de chiens, «Daniel y Valeria» s’est concentré sur un mannequin espagnol qui s’était gravement blessé à la jambe et «El Chivo y Maru» s’est concentré sur un mystérieux tueur à gages nommé El Chivo. Gael Garcia Bernal a joué l’adolescent dans le segment «Octavio y Susana».

Bernal ne savait pas à l’époque que son histoire faisait partie d’un récit plus large. «Wow, c’est génial mais le film se termine trop tôt. Que se passe-t-il? Qu’arrive-t-il à Octavio? » dit Bernal. «J’étais confus et j’ai vu qu’il y avait d’autres histoires. À l’époque, j’étais naïf et si innocent, et d’une manière ou d’une autre, ce film m’est arrivé.

Bernal se souvient également de l’impact culturel du film à l’époque et a déclaré: «Le concept de liberté d’expression était difficile au Mexique. Tout d’un coup, ce film est sorti avec une telle puissance, le monde entier connaissait notre réalité au Mexique.

«Amores Perros» a remporté le prix de la semaine de la critique au Festival de Cannes 2000 et a été nominé pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère et le Golden Globe Award du meilleur film en langue étrangère.

Une nouvelle version remasterisée du film sera disponible sur les plateformes de streaming plus tard cette année. Criterion publiera une nouvelle restauration numérique spéciale 4k de «Amores Perros» le 15 décembre.