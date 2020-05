Gabrielle Union, Jessica Alba Return – / Film

Gabrielle Union et Jessica Alba sont de retour et prêts à combattre le crime à Los Angeles. Le spin-off de la série TV Mauvais garçons franchise, qui est la première série originale de Spectrum, est de retour avec L.A.’s Finest saison 2. Regardez la L.A.’s Finest bande-annonce de la saison 2 ci-dessous.

Fin de la saison 2 de Los Angeles

Sydney « Syd » Burnett de Gabrielle Union, la sœur de Marcus Burnett de Martin Lawrence et un agent spécial infiltré de la DEA qui traque les blanchisseurs d’argent dangereux, était le personnage de l’évasion de la bombe de Michael Bay Mauvais garçons II. Maintenant, 16 ans plus tard, elle a déménagé à Los Angeles, a rejoint les forces de police et s’est associée à sa propre partenaire improbable Nancy McKenna (Jessica Alba). Dans L.A.’s Finest saison 2, le partenariat du couple est plus fort que jamais, alors que le duo s’attaque aux seigneurs de la drogue et à la dissolution des mariages.

Jerry Bruckheimer exécutif produit ce spin-off aux côtés des deux pistes. Ernie Hudson, Zach Gilford, Duane Martin, Ryan McPartlin, Zach McGowan, Sophie Reynolds, Barry Sloane, et Jake Busey co-star dans L.A.’s Finest.

Voici le synopsis de L.A.’s Finest:

Syd Burnett (Gabrielle Union) – récemment vue à Miami en train de vaincre un cartel de la drogue – a apparemment laissé son passé compliqué pour devenir détective LAPD. Maintenant en partenariat avec Nancy McKenna (Jessica Alba), une maman qui travaille avec une histoire tout aussi complexe, Syd est obligée de confronter à quel point son style de vie sans excuse peut masquer un plus grand secret personnel. Affrontant les criminels les plus dangereux de Los Angeles tout en contournant les règles (et les limites de vitesse), Syd et McKenna deviennent une force avec laquelle il faut compter – dans les rues et dans la vie de chacun.

L.A.’s Finest la première de la saison 2 sur Spectrum Originals sur 8 juin 2020.

