Gabe Newell a choisi un camp dans la guerre des consoles de nouvelle génération

Alors que Sony et Microsoft se préparent tous les deux au lancement de leurs consoles de nouvelle génération cette saison des fêtes, nous, les joueurs sur PC, pouvons généralement nous contenter de rester à l’écart et de vivre la phase à venir de la guerre des consoles en tant qu’observateurs plutôt que participants. Mais si vous deviez choisir un camp, quel serait-il? Le co-fondateur et président de Valve, Gabe Newell, a répondu: il fait partie de l’équipe Xbox Series X.

Newell a passé les derniers mois en Nouvelle-Zélande, se retrouvant ainsi que sa famille « coincés » là-bas – faute d’un meilleur terme – en raison de l’épidémie mondiale de COVID-19. En signe de gratitude envers le pays, où il dit avoir trouvé un merveilleux esprit de générosité et d’hospitalité, il organise un grand festival de musique festive pour les Néo-Zélandais. Apparaissant sur l’une des émissions de discussion nocturnes de Nouvelle-Zélande, The Project, pour parler de la fête, Newell a été interrogé sur sa position sur les prochaines consoles.

«Ce Noël, PlayStation et Xbox sortent tous les deux avec de nouvelles consoles», demande l’animateur Jesse Mulligan à Newell. « Ce qui est mieux? »

«Oh, la Xbox», dit Newell, avec seulement la plus brève hésitation. Voici le clip (si vous êtes sur mobile, l’échange en question commence à 3:08):

Il n’offre pas beaucoup d’explications sur son choix lorsque l’hôte Kanoa Lloyd lui demande pourquoi. « Parce que ça l’est », dit Newell, avec un petit sourire.

«Je n’ai pas d’intérêt dans cette course, évidemment nous faisons la plupart de notre développement sur l’ordinateur personnel, mais des deux j’irais certainement avec une Xbox», dit-il.

Nous ne pouvons que deviner les vraies raisons de la sélection de Gaben, mais il est possible qu’il y ait des indices dans les spécifications de la PS5 et de la Xbox Series X – quelle console possède les fonctionnalités qui seront les plus bénéfiques pour l’écosystème PC, et laquelle offrira le la plupart des opportunités pour Valve?

Bien sûr, il ne suffit pas de déterminer quelle console possède le meilleur processeur pour les jeux et la meilleure carte graphique. Peut-être que lorsque Newell reviendra aux États-Unis, il sera prêt à nous en dire plus sur les raisons pour lesquelles il la préfère à la PlayStation 5.

