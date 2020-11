Gabby Agbonlahor a fait une réclamation folle à Leeds – .

in

Photo de Sebastian Frej / MB Media / Getty Images

Gabby Agbonlahor a affirmé que Leeds United était déjà épuisé cette saison.

Les Blancs ont été battus 4-1 par Crystal Palace à Selhurst Park samedi.

C’était la deuxième défaite consécutive de Leeds par ce score après que Leicester City les ait mis en déroute à Elland Road plus tôt dans la semaine.

Il s’agissait du huitième match de United depuis qu’il avait réservé son retour en Premier League après 16 ans d’absence.

Classement des partenaires de grève de Lionel Messi au FC Barcelone

mariée

729600

Classement des partenaires de grève de Lionel Messi au FC Barcelone

673776

centre

Et Agbonlahor a déclaré qu’il pensait que l’équipe de Marcelo Bielsa était déjà fatiguée cette saison.

Il a déclaré à l’émission GameDay de talkSPORT, diffusée le 07/11: «La chose la plus importante pour moi aujourd’hui était que l’équipe avait l’air fatiguée. L’équipe avait l’air brisée. Nous parlons de la façon dont ils courent à l’entraînement, combien ils courent dans les jeux. Cela ressemble à une équipe qui est fatigante et qui souffre déjà d’épuisement professionnel.

L’ancienne star d’Aston Villa est une sorte de méchant de la pantomime parmi les fans du club du West Yorkshire en ce moment et, honnêtement, c’est une affirmation étonnante.

Il n’y a aucun moyen que Leeds souffre déjà de «burnout» après seulement huit matches cette saison.

Oui, il pourrait y avoir une plus grande intensité dans le football de Premier League par rapport au championnat, mais ils ont disputé 46 matchs la saison dernière et ont remporté des victoires, en grande partie grâce au fait qu’ils étaient encore beaucoup plus en forme que leurs adversaires, même à la mort.

Bielsa est bien connu pour les exigences de forme physique qu’il exige de ses troupes de Leeds, mais uniquement parce qu’elles peuvent y faire face.

C’est un manager très intelligent et expérimenté, soutenu par un personnel très intelligent, et il est tout simplement inconcevable qu’il pousse les joueurs si fort s’il pensait qu’ils seraient « brisés » un cinquième de la campagne.

Ces jours-ci, il est difficile de dire quand Agbonlahor tente d’aiguiller les partisans de Leeds ou d’être sérieux, mais, à cette occasion, il semble qu’il pourrait les contrarier.

Photo par Jean Catuffe / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, « Il ira bien »: Mourinho laisse entendre qu’un joueur blessé de Tottenham reviendra contre West Brom dimanche

Partager : Tweet