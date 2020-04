Future Man Review: la crise de l’existentialisme macho évolue sur 3 saisons

En ce qui concerne les comédies de science-fiction, aucune ne semble plus incertaine d’elle-même que celle de Hulu. Future Man. Un instant, un personnage se met dans un cliché; puis le suivant, le personnage se demande s’il ou elle représente quelque chose de plus. Cela dépend si le spectateur est assez patient pour s’asseoir pendant les trois saisons pour voir que la croissance a lieu. Dans Future Man, Josh Futterman (Josh Hutcherson) est concierge le jour et hardcore gamer la nuit. Il vit avec ses parents travaillant pour un laboratoire. Rancunier de son existence, il essaie d’éclater de sa coquille et honte de se sentir comme un paria.

Voici ce qu’est le futur homme

L’obsession de Josh bat le jeu Guerres biotiques considéré comme imbattable dans la communauté des joueurs. Lorsqu’il franchit enfin le niveau final, deux guerriers du futur Tiger (Eliza Coupe) et Wolf (Derek Wilson) lui rendre visite. C’est une introduction digne de Tarte américaine franchise, pour dire le moins. Tiger, un garçon manqué aux cheveux violets, n’a aucun scrupule à partager la puce sur son épaule dans des flaques de sang. Wolf partage sa soif de sang pour leurs ennemis mortels les Biotiques tout en adoptant Christian Baleest la voix rocailleuse de Batman. En tant que clichés d’action de marche, les deux n’ont pas de problème de jeu de mots avec chaque kill. Tiger et Wolf déterminent que Josh est l’élu après son accomplissement. Les deux programmés Guerres biotiques comme leur test pour trouver leur digne compagnon pour arrêter la menace biotique.

Future Man trouve un moyen d’être à la fois hit and miss

Saison un de Future Man a les trois tentant d’arrêter un scientifique, le Dr Elias Kronish (Keith David) d’avoir jamais inventé la technologie qui mène à la menace biotique. En tant que héros réticent, Josh fait les erreurs typiques de tout voyageur temporel novice tout en créant les mêmes méta-gags référencés comme Retour vers le futur. Cela devient un modèle perceptible et prévisible dans les récits de voyage dans le temps lorsqu’une extrémité lâche devient la prochaine intrigue à corriger. L’attrait de la série se résume aux trois personnages. Pour la plupart de la série, je pensais que Josh était quelqu’un pour qui le spectateur devrait rechercher, mais les écrivains font le strict minimum pour faire avancer l’intrigue. Ils le jettent dans un désordre et 9 fois sur 10, Tiger ou Wolf le sauve et le ressentiment de Josh s’ensuit. C’est en grande partie « rinse-n-repeat » jusqu’à plus tard dans la saison trois.

En ce qui concerne les voyageurs dans le temps, Tiger joue souvent le personnage droit en collant à son personnage de femme dure en tant que comique Katee Sackhoff. Pour être honnête, je suis un peu déçu des créateurs de séries Kyle Hunter, Howard Overman, et Ariel Shiffir n’a pas exploré davantage la gamme plus large de talents de Coupé. Elle joue également son clone aigu plus absorbé Ty-Anne. Dans un autre épisode, elle interprète même un numéro musical avec Haley Joel Osmentc’est Stu. La plus grande surprise de la série est Wilson. Dès les premiers épisodes, je m’attendais à ce que Wolf soit un personnage à une note, mais la série lui a donné beaucoup de choses à faire et à superposer. C’est le genre de profondeur hors de la boîte, que vous voyez rarement des «durs» perçus. Non seulement il est capable de vivre une autre vie de chef, mais il peut aussi montrer le genre de sentiments que nous voyons rarement ailleurs. C’est le genre de rôle que je vois facilement Dwayne Johnson ou Dave Bautista peut retirer.

En ce qui concerne les autres facteurs, la série sait jouer avec son bac à sable en laissant briller leur fonte auxiliaire. Bien sûr, certaines blagues sont paresseuses et certaines références sont ouvertement flagrantes et indulgentes. À un moment donné, Future Man a un sanctuaire dédié aux célébrités décédées. Ce que l’écriture leur fait est plus ridicule que n’importe quoi d’autre Bill et Ted. En fin de compte, c’est une série amusante tant que vous pouvez être patient avec des attentes minimales. Future Man essaie parfois trop fort de se prendre au sérieux (comme le 60 Second Doc ci-dessous et l’épilogue de la série) mais se fonde quand il le faut.

