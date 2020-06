Future Games Show 2020 présentera plus de 30 jeux

Le Future Games Show de GamesRadar s’annonce comme un événement. La vitrine numérique sera mise en ligne ce week-end le 6 juin à 14 h 30 HNP sur GamesRadar +, Facebook, Twitch et YouTube. Au cours de la diffusion, les joueurs peuvent s’attendre à consulter plus de 30 jeux d’un certain nombre d’éditeurs, des indépendants à ceux de la variété AAA. Inexploré les stars Emily Rose et Nolan North ont été retenues pour accueillir l’événement.

Future Games Show proposera du contenu sous forme de plongées profondes, d’entretiens, de tables rondes et d’autres exclusivités. Les éditeurs qui devraient participer incluent Curve Digital, Deep Silver, Devolver Digital, Hi-Rez Studios, Merge Games, Raw Fury, Red Thread Games, Square Enix, Team17, TeamKill Media, tinyBuild et Walkabout Games. Bien que nous ne sachions pas ce que les autres sociétés présenteront, nous savons déjà que TeamKill Media prévoit de partager un tout nouveau teaser pour son projet d’horreur cosmique, Erreur quantique.

Pour l’avenir, Future Games Show proposera en outre des exposés de développeurs et d’autres experts sur l’avenir de l’industrie, en mettant l’accent sur des sujets tels que les progrès de l’audio, la narration, etc. Ce que ces projecteurs impliqueront exactement en termes de livraison, reste à voir.

Ce mois-ci sera bourré d’événements numériques. Sony est sur la bonne voie pour lancer les choses plus tard dans la semaine du 4 juin avec une présentation PS5. EA Play Live est également au coin de la rue. L’éditeur accueillera un événement numérique le 11 juin, qui devrait présenter des premières et des nouvelles mondiales. Bien sûr, le Summer Game Fest de Geoff Keighley se poursuit également.

