FUSER DLC Songs sortira chaque semaine, premier lot aujourd’hui

Le dernier phénomène de mixage de musique rythmique d’Harmonix FUSER est prêt à recevoir des chansons DLC hebdomadaires. À partir d’aujourd’hui, le développeur apportera trois nouvelles chansons par semaine dans le jeu, vous permettant de les ajouter à votre caisse et de créer de nouveaux mix uniques avec leurs différentes pistes. Le «2020 Backstage Pass» garantira aux joueurs chaque nouvelle chanson jusqu’à la fin de l’année, agissant comme une sorte de pack musical mystérieux massif.

Les chansons DLC de la semaine du 19 novembre 2020 ajoutent une chanson des années 90 avec deux autres chansons plus récentes publiées cette année à venir également dans le jeu, le tout avec beaucoup d’énergie.

Chansons FUSER DLC – 19 novembre 2020

Deee-Lite – «Groove Is In the Heart»

Harry Styles – «Je t’adore»

Zedd & Griff – «À l’envers»

Un nouveau pack d’émotes Dance Party ajoute également des émotes de groove pour correspondre aux grooves optimistes qui garantissent de faire bouger la foule.

Les nouvelles chansons DLC peuvent être achetées pour 1,99 $ chacune, ou viendront dans le cadre du FUSER 2020 Backstage Pass, qui comprendra les 21 chansons DLC publiées au cours des sept prochaines semaines menant à la fin de 2020. Le 2020 Backstage Pass coûte 49,99 $ et comprend également neuf packs cosmétiques. Harmonix n’a pas encore détaillé les chansons à venir, donc le Backstage Pass est un peu un achat aveugle. Si vous ne savez pas si vous aimerez toutes les chansons (ou si vous ne voulez aucun des ajouts au pack cosmétique), il est probablement préférable d’attendre et d’acheter le DLC chanson par chanson au fur et à mesure de sa sortie.

Trois chansons DLC hebdomadaires pour FUSER correspond à la cadence qu’Harmonix a eue pour les jeux musicaux précédents, y compris le Groupe de rock séries. Nouveau FUSER les sorties de chansons devraient avoir lieu chaque jeudi, avec une annonce mercredi pour ce que seront les chansons.

le FUSER Le jeu de base comprend déjà plus de 100 chansons, le pack VIP permettant aux joueurs d’accéder à 25 autres pistes à utiliser dans leurs mix. Trois nouvelles chansons DLC par semaine devraient donner aux joueurs beaucoup de choses à jouer pour s’assurer que les mixages restent toujours frais.

Dans notre examen, nous avons appelé FUSER l’un des meilleurs jeux de lancement PS5 qui n’est pas en fait un jeu PS5 (nous avons joué via la rétrocompatibilité). Harmonix a toujours eu un soutien solide pour leurs jeux, et nous sommes heureux de voir FUSER obtenir le même traitement avec les chansons DLC pour s’assurer que le phénomène de mixage de musique rythmique est lu en boucle. Jusqu’à présent, il n’y a pas de plans de DLC définitifs au-delà des 21 chansons du Backstage Pass 2020, mais ne vous attendez pas à ce qu’Harmonix abandonne le support juste parce que la nouvelle année arrive.

Avez-vous l’intention d’acquérir l’une des chansons DLC de cette semaine? Quelles chansons ou quels genres espérez-vous que Harmonix ajoute FUSER A l’avenir?

