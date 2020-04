Furloughs, Forbidden Planet et Funko dans Le Quotidien LITG du 25 avril

Ce sont des temps étranges, mais The Daily LITG est en train de devenir un moyen précieux de quantifier exactement la culture geek de la bande dessinée qui est absorbée en cette période d’épreuve. Avec Marvel faisant de la guerre civile une marchandise à prix négatif comme le pétrole et la planète interdite de New York se battant pour sa vie, c’est une période très étrange. Bienvenue à tous, au quotidien Lying In The Gutters, une longue course autour de la veille et de la veille. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

Les pots-de-vin Marvel, la collecte de fonds de Forbidden Planet et Furloughed Funko – les 10 histoires les plus lues hier

Bleeding Cool continue de signaler la fermeture de l’industrie de la bande dessinée, alors que le monopole de distribution de Diamond sur le marché direct a été brisé par DC Comics, alors que les magasins de bandes dessinées comme Forbidden Planet se débattent et Marvel commence ses congés. Tenez-vous avec votre Daily LITG.

Marvel soudoie les gens pour lire la guerre civile sur Marvel Unlimited Forbidden Planet of New York lance GoFundMe To Survive Funko réduira ses produits pour le reste de 2020 Le personnel de Marvel Comics Furloughs ce week-end Diamond supprime le GEM de Three Jokers et d’autres DC Comics Transformers Grimlock montre ses dents avec XM Studios Alan Gill Boycotte de nouveaux distributeurs de DC Comics en faveur du diamant L’équipe d’animation de Rick et Morty entre dans les coulisses de la saison 4 Ubisoft publie la liste des chansons « Just Dance 2020 » DC Comics toujours distribué par Diamond ainsi que UCS et Lunar

Événements de bande dessinée se déroulant aujourd’hui

Il y aurait également eu des signatures, des apparitions, des symposiums, toutes sortes d’événements liés à la bande dessinée. Mais quelques-uns sont allés en ligne, et voici certains se produisent encore aujourd’hui, sur le Daily LITG.

Vente de BD en direct! Problèmes clés et à collectionner, Infinity Flux, Chattanooga, Tennessee 14 h 00 – 15 h 30 HE

Comics X Brescia, Comics League of Brixia, Brescia 16h30 UTC + 2.

Bmore into Comics Online, 14 h à 18 h HE

Création d’Autobio Comics hébergée par la bibliothèque publique de Brooklyn, Brooklyn, New York, de 13 h à 15 h.

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée, aujourd’hui

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiance de fête en ce moment. Ou s’il y en a, la police viendra vous arrêter. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent toujours et célèbrent toujours cette date spéciale.

Peter Sanderson Jr .

. Mimi Cruz de Night Flight Comics

de Night Flight Comics Dessinateur Todd Wright.

Payton Gauldin lettre de Fille de judo et Fourmi.

lettre de Fille de judo et Fourmi. Fabrizio Fiorentino, artiste sur Titans, Mystic, Final Crisis.

artiste sur Titans, Mystic, Final Crisis. Thomas Tenney, artiste sur Terminator, Force Works, Night Watch.

Intéressé par les pots-de-vin et les congés de Marvel, le sort de Forbidden Planet ou autre chose? Abonnez-vous à notre liste de diffusion quotidienne de LitG. Et nous vous verrons ici demain.

Adresse électronique

Le post Furloughs, Forbidden Planet et Funko dans The Daily LITG du 25 avril est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.