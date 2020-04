Furloughed Funko et DC Packaging dans Le Quotidien LITG 26 avril 2020

Ce sont des moments étranges, mais The Daily LITG est en train de devenir un moyen précieux de quantifier exactement la culture geek de la bande dessinée – et Funko – qui est absorbée en cette période d’épreuve. Bienvenue à tous, au quotidien Lying In The Gutters, une longue course autour de la veille et de la veille. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

Furloughed Funko, emballage DC Comics et collecte de fonds Forbidden Planet – les 10 histoires les plus lues hier

Bleeding Cool continue de signaler la fermeture de l’industrie de la bande dessinée, alors que Funko achève ses propres Pops, DC Comics arrive emballé dans du plastique et Forbidden Planet continue de demander de l’aide – Klaus Janson vient de faire don de mille dollars. Tenez-vous avec votre Daily LITG.

Funko réduira ses produits pour le reste de 2020 DC Comics arrive dans les magasins – dans du papier bulle Forbidden Planet of New York lance GoFundMe To Survive Le personnel de Marvel Comics Furloughs ce week-end Ubisoft publie la liste des chansons « Just Dance 2020 » Diamond demande aux détaillants de terminer le nouveau DC FOC d’ici lundi soir Diamond supprime le GEM de Three Jokers et d’autres DC Comics Heavy Metal appelle le nouveau virus de Direct Comics, selon les détaillants Superman: examen de l’homme de demain: nous relève, ne regarde pas vers le bas Duncan Trussell discute de son voyage personnel vers l’Évangile de minuit

La censure de Wonder Woman et autre histoire la plus lue, il y a un an

Rappelez-vous quand Wonder Woman était un symbole de pouvoir, à la fois en termes de censure et de loisirs? DC censure leur propre travail et le détournement d’autrui, et les gens se soucient suffisamment de Heroes In Crisis pour menacer la vie de Tom King.

Walmart DC Comics a censuré Artemis et Wonder Woman de Michael Turner Alexandria Ocasio Cortez est Wonder Woman Tom King signale une menace de mort à la suite de la révélation de héros en crise L’écrivain des Avengers originaux: la bande dessinée de fin de partie Roy Thomas vient de voir le film [No Spoilers] Marvel a déjà foiré des numéros hérités sur X-Men …

Événements de bande dessinée se déroulant aujourd’hui

Il y aurait également eu des signatures, des apparitions, des symposiums, toutes sortes d’événements liés à la bande dessinée. Mais quelques-uns sont allés en ligne, et voici certains se produisent encore aujourd’hui, sur le Daily LITG.

Vente de bandes dessinées de l’édition du dimanche après-midi, Keller, Fort Worth, Texas 16h

Coliseum of Comics présente: Mini Paint Clinic, 15h

Comics X Brescia, Comics League of Brixia, Brescia 16h30 UTC + 2.

CBA vol 49 – Appel à soumissions: bandes dessinées et textes, Suède

Atelier de bandes dessinées en ligne, Leland Bjerg et Okanagan Comics Creators, 14h-16h CT

Infinite Readers Comics Club lit Wonder Woman, Rebirth v.1, Jennie Law et Comics Book Club, de midi à 13 h.

Word Up – Cours de bande dessinée intermédiaire de fiction en ligne avec Ellen, Librairie communautaire – Libreria Comunitaria, 13 h.

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée, aujourd’hui

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiance de fête en ce moment. Ou s’il y en a, la police viendra vous arrêter. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent toujours et célèbrent toujours cette date spéciale.

Kerry Gammill, artiste de bandes dessinées surtout connu pour Power Man et Iron Fist et Superman

artiste de bandes dessinées surtout connu pour Power Man et Iron Fist et Superman Brad W Foster , Artiste Shadowhawk

, Artiste Shadowhawk Stefan Blitz, EIC des Forces Of Geek

EIC des Forces Of Geek Jeff Zornow , Artiste de bande dessinée Godzilla

, Artiste de bande dessinée Godzilla Craig Rousseau, co-créateur de Perhapanauts et artiste sur Spider-Man aime Mary Jane.

