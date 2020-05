Furiosa de Charlize Theron refondue dans le prochain Mad Max – Africadaidly

Au lieu de faire un autre film « Mad Max » direct, avec Hardy de retour comme la rousse mangeuse de dogfood, George Miller a choisi de faire une préquelle de « Fury Road » qui corrige le personnage Furiosa de Charlize Theron.

Miller a masqué l’arrière-plan du personnage, pour la plupart, dans le blockbuster 2015 – qui fête son 5e anniversaire cette semaine – et souhaite apparemment que le public en sache plus sur elle. Mais sommes-nous aussi enthousiastes que le Doc? Je ne sais pas…

Warner Bros serait probablement très enthousiaste à l’idée. Ils obtiennent un redémarrage de la franchise à succès – une avec une jeune actrice viable en tête d’affiche, qui sait combien de temps (ils seront probablement en mesure de clouer l’actrice pour plusieurs suites, quelque chose que je ne vois pas Theron et Hardy accepter de ).

Dit Miller dans un yak avec le New York Times, « Pendant très longtemps, je pensais que nous pouvions simplement utiliser le dégraissage CG sur Charlize, mais je ne pense pas que nous y soyons encore presque. Malgré les vaillantes tentatives de ‘The Irishman’, je pense qu’il y a encore une étrange vallée. Tout le monde est sur le point de le résoudre, en particulier les concepteurs de jeux vidéo japonais, mais il y a encore une assez large vallée, je crois. «

Miller, qui est à la recherche d’une actrice d’une vingtaine d’années pour jouer la jeune Furiosa, commencera à travailler une fois qu’il aura terminé le drame « Three Thousand Years of Longing », avec Tilda Swinton et Idris Elba. Ce film devait commencer à tourner ce printemps, mais la production a été retardée lorsque les craintes du coronavirus ont forcé la fermeture de l’industrie.

« Donc, une fois que nous aurons terminé, et j’espère que tout se sera calmé avec la pandémie, nous verrons ce que le monde nous permet de faire avec Furiosa », a déclaré Miller.

Miller planifie le film « Furiosa » depuis un certain temps – un gaspillage s’il n’en a pas fait quelque chose, je suppose, étant donné qu’il a parcouru une longue trame de fond pour le personnage de Theron avant « Fury Road ».

J’ai pu le lire quand j’ai été choisi », a déclaré Rosie Huntington-Whiteley, qui a joué Splendid, l’une des épouses de« Fury Road », de la trame de fond. « C’est du génie. Je me suis toujours demandé si ce film allait être réalisé. «

D’accord, d’accord… je comprends… elle sera trop vieille pour y jouer une jeune adolescente courageuse… mais c’est quand même dommage de ne pas ramener Charlize pour au moins un autre film «Mad Max».

.. et ne me lancez pas sur Tom Hardy. N’est-ce pas un gaspillage de ne plus l’utiliser?! il était génial!