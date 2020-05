Funko Soda Yummy Mummy et Fruit Brute sont arrivés

Alors que Funko Soda continue de sortir, nous ici à Bleeding Cool continuons à les collecter. Ce sont l’un des nouveaux produits sortis du Funko-World qui ramènent la collection en édition limitée. Nous avons couvert un bon nombre de ces sodas d’un Robin Chase ici, d’Emeraude City Comic Con Scott Pilgrim Exclusives ici, et même de Masters of the Universe ici. Chacun est toujours amusant à ouvrir car la plupart viennent avec une chance à une figurine Chase. Les chiffres sont déjà très limités, donc les obtenir est déjà un défi, donc obtenir une poursuite est une récompense. Jusqu’à présent, la limite la plus élevée a été de 10 000 avec des héros comme Batman et Robin et la plus basse de 3 000 comme Disco Skeletor ou WonderCon Ramona Flowers. Cette fois, nous avons pu obtenir quelques icônes publicitaires pour les céréales Funko Soda qui ont été publiées lors de la WonderCon 2020. Yummy Mummy et Fruit Brute sont tous deux sortis sur le Funko-Shop et étaient limités à 5 000 exemplaires. Yummy Mummy s’est vendu assez rapidement avec Fruit Brute non loin derrière. Alors ouvrons un peu de Soda dans notre prochaine revue Funko.

























Le premier est le fruit Brute de Cereal Ad Icon, limité à seulement 5 000 pièces. Cette figurine avait une poursuite 800LE sur le thème de Frankenberry. Nous n’avons pas eu de chance et obtenu la chasse, mais ce chiffre de 4 200LE est toujours assez étonnant. La boîte comporte un décalque de style rétro sur le devant de la boîte avec un autocollant WonderCon et la taille en édition limitée à côté. Les figurines Funko Soda présentent le look classique des icônes publicitaires avec un charme de dessin animé du samedi matin. Il tient une cuillère à la main, ce que n’importe quel monstre de céréales serait évidemment dans cette situation. Alors que la pleine lune continue, un autre monstre sort des boîtes de céréales avec un look macabre. Yummy Mummy est à côté avec une figurine Funko Soda WonderCon exclusive de 5000LE. La boîte montre une momie de style dessin animé sur le devant avec l’autocollant WonderCon ajouté. Cette figurine avait également une variante 1: 6 Chase sur le thème Fruit Brute. Heureusement pour nous, nous sommes tombés sur cette figurine Chase, c’est notre attraction! Ce fut une surprise excitante à voir car il n’y a que 800 de ces mauvais garçons là-bas. Les couleurs orange, verte et violette du Funko Soda Yummy Mummy lui donnent un look plus gommeux. La figure est joliment sculptée et est assez adorable. De ses couleurs à son look cartoony, c’est une grande figure à mettre la main sur. La ligne Funko Soda est un excellent ajout au monde des objets de collection. De leurs conceptions mignonnes et cartoony au numéro d’édition limitée, cela rend la chasse de chacun amusant pour obtenir et collectionner à nouveau. Mettez la main sur vos propres figurines en vinyle Soda ici et testez votre chance et obtenez votre propre Chase.





La publication Funko Soda Yummy Mummy et Fruit Brute Have Arrived est apparue en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook