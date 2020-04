Funko réduira ses produits pour le reste de 2020

Cette année n’a pas du tout révélé comment nous pensions tous que cela se passerait. Au fil des jours, les choses semblent empirer et s’améliorer en même temps. La pandémie a façonné non seulement le monde mais la communauté de la culture pop alors que les entreprises mélangent les conventions, les concerts et les films. Les grandes entreprises continuent de planifier pour l’avenir et certaines font le sacrifice ultime. Funko vient d’annoncer qu’elle s’adaptera aux changements auxquels le monde est confronté en limitant son offre de production. Nous espérons tous que cette pandémie pourra s’atténuer, mais si ce n’est pas le cas, les endroits doivent se préparer à sauver les endroits que nous aimons lorsque les choses continuent à se normaliser.

Afin de s’adapter aux détaillants fermés du comté, Funko réduira ses produits envoyés sur le marché. Cela rendra les collectionneurs Funko Pops, Mystery Minis, PEZ, Funko Soda et bien d’autres objets de collection difficiles à obtenir. Bien sûr, nous avons beaucoup de sujets de préoccupation plus importants pour le moment, mais cela signifie que le reste de 2020 sera une période difficile après la fin de tout cela. Les détaillants seront informés que certains produits seront mis en attente ou déplacés vers de futures dates de sortie. Des rumeurs circulent déjà selon lesquelles la nouvelle vague de My Hero Academia a déjà été arrêté ainsi que certaines autres franchises.

2020 sera une période difficile pour nous tous, tout a déjà été reporté à l’automne donc l’été sera mince. Les collectionneurs peuvent rester en sécurité maintenant et ne pas poursuivre la chasse, car le virus disparaît, espérons-le. Ces temps sont difficiles pour tout, alors restez en sécurité et transférez votre chasse aux détaillants vers une cyber-chasse. Les précommandes verrouillent tout objet de collection que vous souhaitez et vous éviteront de devoir frapper le magasin, alors profitez-en. Découvrez la déclaration officielle ci-dessous:

