Funcom lance une nouvelle mise à jour massive dans Age of Conan

Funcom a annoncé aujourd’hui avoir ajouté l’une des plus grandes mises à jour à Age Of Conan jamais produit pour le jeu. La nouvelle mise à jour du jeu est simplement intitulée « Onslaught », basée sur l’histoire courte de 1993 Colosse noir, dans le cadre de la tradition Conan. Ce nouveau contenu vous mettra en contradiction avec une nouvelle menace, car l’ancien sorcier Thugra Khotan s’est réveillé après des milliers d’années. Il cherche à réaliser son ancien et brutal objectif de domination mondiale. Vous devrez affronter des vagues d’armées féroces, qui chargeront le grand dôme ivoire de Kutchemes et lanceront la zone dans la bataille et le chaos. Selon l’histoire, le dôme lui-même contiendrait des richesses inimaginables. Mais, aucun tas de richesses ne se contente d’attendre d’être pris, car il est également dit qu’il est gardé par un dieu redouté endormi. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ci-dessous ainsi que consulter la bande-annonce du nouveau contenu, car il est gratuit à télécharger dans le jeu dès maintenant.

Un nouveau visage arrive dans la vieille Tarantia, cherchant l’aide du roi Conan et de ses alliés. Connue sous le nom de Vateesa l’Oracle, elle apporte des nouvelles désastreuses: L’ancien sorcier, Thurga Khotan, s’est réveillé et marche sur la ville détruite de Kuthchemes. Son temple, connu sous le nom de Ivory Dome, est toujours debout; en elle, d’anciennes reliques d’une puissance incommensurable… et les chuchotements d’un dieu redoutable endormi en dessous. Nous espérons que vous comprenez le sort terrible qui arriverait au monde si un sorcier fou devait acquérir ces trésors. Une histoire classique a donné une nouvelle vie, c’est maintenant votre chance de découvrir une tranche de la tradition hyborienne: l’introduction de Kuthchemes Temple Onslaught, un tout nouveau scénario inspiré de l’original Colosse noir histoire par Robert E. Howard!

Age of Conan: Unchained – Onslaught trailer (https://www.youtube.com/watch?v=nqyRE5Ta3LI)

Le post Funcom publie une nouvelle mise à jour massive dans Age Of Conan est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.