Fulham corrige les problèmes de pénalité pour battre Leicester; Malheur à Villa’s VAR – Football

Le premier a gonflé au-dessus de la barre transversale. Le second était une terrible tentative de «Panenka» qui s’est effondrée dans les bras du gardien de but. Le troisième a volé hors de la cible à cause d’un glissement malheureux.

Trois pénalités embarrassantes ont résumé le misérable début de vie de Fulham en Premier League anglaise, donc les espoirs n’étaient pas vraiment grands lorsque l’équipe a reçu un autre match contre Leicester lundi.

Cette fois, pas d’erreur.

Ivan Cavaleiro – l’un des coupables de coup de pied lors des matchs précédents – a intensifié et enroulé son effort haut dans le filet pour un but qui a finalement prouvé le vainqueur au King Power Stadium.

Une victoire de 2-1 n’était que la deuxième de Fulham en 10 matchs depuis sa promotion de retour dans l’élite et cela a permis à l’équipe de sortir de la zone de relégation.

Cela a également mis fin au cauchemar de pénalité de Fulham.

«Je n’ai pas ressenti de pression», a déclaré Cavaleiro, qui a glissé avant de marquer un penalty à la barre lors de la défaite 3-2 à domicile contre Everton la semaine dernière. « Cela se produit dans le football et le manager m’a juste donné confiance pour le prendre et je l’ai fait. »

Une pénalité s’est avérée cruciale lors du match tardif de lundi, l’attaquant d’Aston Villa, Ollie Watkins, frappant la barre avec un effort en deuxième mi-temps pour permettre à West Ham de tenir le coup pour une victoire 2-1 à son stade olympique et de grimper à la cinquième place.

Watkins a également eu un but dans le temps d’arrêt exclu par l’arbitre assistant vidéo lorsque son bras tendu a été jugé pour l’avoir mis hors-jeu avant qu’il ne tourne dans un centre de la gauche. C’était une attente angoissante pour les joueurs de Watkins et Villa alors que le VAR délibérait sur la décision étroite pendant près de trois minutes, dessinant des lignes à l’écran.

« Nous avons eu un but refusé pour une partie du corps qui ne peut pas marquer de but de toute façon », a déclaré le directeur de Villa Dean Smith.

Leicester a raté l’occasion de passer au niveau des points avec Tottenham, premier, et Liverpool, deuxième. Villa aurait pu entrer dans le top quatre avec une victoire.

HOMMAGE DIOP

Après l’un des buts de l’équipe, les joueurs de Fulham ont rendu hommage à l’ancien joueur Papa Boupa Diop après sa mort.

Ademola Lookman est allée sur la ligne de touche et a brandi le maillot n ° 19 du Sénégal porté par Diop après avoir marqué le premier match à la 30e minute au King Power Stadium avec un tir bas grâce à André-Frank Anguissa.

Diop, surnommé affectueusement «Wardrobe» pendant son séjour à Fulham, a joué pour l’équipe du sud-ouest de Londres de 2004 à 2007. Sa mort a été annoncée dimanche.

Cavaleiro a ajouté un deuxième but pour les visiteurs à la 38e après que Christian Fuchs ait fait trébucher Bobby De Cordova Reid.

Leicester a eu du mal à percer la pire défense de la ligue, avec un but à la 86e minute du remplaçant Harvey Barnes que toute l’équipe pouvait réussir.

VILLA SOMMEIL

West Ham a profité des départs lents de Villa à chaque mi-temps pour marquer ses buts.

Angelo Ogbonna est rentré chez lui dans les deux premières minutes après un corner de Jarrod Bowen, qui a marqué le deuxième moins d’une minute après le début de la seconde mi-temps en donnant une tête du sous-marin à la mi-temps, Said Benrahma.

Jack Grealish a marqué d’un tir dévié entre ces buts pour Villa, qui a dominé la seconde période.