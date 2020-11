Fuite: Redmi pourrait lancer un téléphone 108MP bon marché plus tard ce mois-ci

Une autre fuite a réaffirmé l’existence apparente d’un téléphone Redmi avec un appareil photo 108MP.

Cela pourrait être le téléphone 108MP le moins cher du marché.

Nous avons vu quelques marques lancer des smartphones de 108 MP au cours des 12 derniers mois, tels que le Xiaomi Mi Note 10 et le Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Mais tous ces téléphones avaient des prix de lancement supérieurs à 500 dollars, allant bien au-delà de 1000 dollars pour ce dernier téléphone.

Désormais, Digital Chat Station, fréquemment fuyard, a noté sur Weibo que le premier téléphone Redmi 108MP est en préparation et à venir. Le leaker ajoute qu’il fait partie de trois nouveaux appareils de la série Redmi Note 9 attendus à la mi-novembre plutôt que d’un téléphone de la série Redmi Note 10. Découvrez une version traduite automatiquement du message ci-dessous.

Plus précisément, le pronostiqueur affirme que le téléphone 108MP Redmi embarquera un capteur Samsung Isocell HM2. Il s’agit d’un nouveau capteur 108MP de la société et doté de pixels de 0,7 micron et d’une taille de capteur de 1 / 1,52 pouce – légèrement plus petit dans les deux catégories que les précédents capteurs 108MP de la société. Le HM2 utilise toujours la technologie sans binning, combinant les données de neuf pixels adjacents en un seul pour des résultats plus lumineux et plus propres à 12MP.

Ce n’est pas la première fois que Digital Chat Station élabore un appareil Xiaomi 108MP, comme ils l’avaient déjà noté le mois dernier qu’un appareil surnommé «J17» pourrait avoir à la fois un appareil photo 108MP et un téléobjectif macro. Le «J17» s’aligne avec un appareil Xiaomi portant le numéro de modèle M2007J17C / M2007J17G qui était précédemment Pointé sur les sites Web de certification et pourrait offrir une charge de 33W.

Il serait néanmoins intéressant que Xiaomi choisisse de sauter le nom Redmi Note 10 pour ces téléphones à venir, car la marque lance généralement une famille Redmi Note au premier semestre et en assure un suivi au second semestre. Nous l’avons déjà vu en 2019 (Note 7 et Note 8) et 2018 (Note 5 et Note 6 Pro).

Le Redmi Note 9 Pro Max est actuellement l’appareil haut de gamme de la famille Redmi Note 9, à partir de ~ 222 $ en Inde. Donc, si le nouveau téléphone a des prix similaires, nous pourrions envisager le téléphone 108MP le moins cher avec une certaine marge. Espérons que le téléphone dispose de suffisamment de puissance pour fournir un traitement rapide de l’appareil photo à 108 MP.

