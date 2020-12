Fuite: le rendu du Samsung Galaxy S21 Plus arrive dans un coloris argent brillant

Les nouveaux rendus du Samsung Galaxy S21 Plus ont fui.

Les rendus contiennent un certain nombre d’indices de conception que nous avons vus dans les fuites précédentes.

Ceux-ci incluent le réseau de caméras arrière repensé et la caméra selfie perforée.

Des rendus plus présumés du Samsung Galaxy S21 Plus ont une couverture cassée, faisant écho aux indices de conception présents sur les maquettes précédentes.

Arriver via une collaboration entre tipster Twitter @ Xleaks7 et site italien Pigtou, les rendus présentent des éléments de conception vus dans les fuites précédentes. La principale différence ici est le coloris argent poli utilisé. On ne sait pas si Samsung est sur le point d’égayer la livrée grise actuelle du S20, ou si c’est un choix fait par les concepteurs. De toute façon, il fait assez chaud.

Entrons dans la conception actuelle. Le rendu comprend un réseau de caméras arrière retravaillé qui occupe une grande partie du coin supérieur gauche du téléphone. Cependant, il n’y a pas assez d’espace pour inclure le flash LED, il est donc monté à droite des trois grands objectifs. L’un de ces objectifs cacherait un capteur principal de 64 MP avec deux capteurs supplémentaires de 12 MP prenant en charge la lecture.

Le flanc droit du Galaxy S21 Plus abritera apparemment la bascule de volume (qui semble être assez loin du téléphone) et le bouton d’alimentation. Samsung conservera probablement également le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

À l’avant, la découpe de la caméra selfie est montée assez près du cadre supérieur. Quant aux lunettes, elles sont extrêmement fines sur ce rendu particulier. Les fuites matérielles antérieures indiquent un écran de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une batterie de 4000 mAh maintiendrait en vie un chipset Exynos 2100 ou Snapdragon 875 dans les différents modèles mondiaux.

Suivant: Série Samsung Galaxy S – Une histoire du plus grand nom d’Android

Bien que peu de choses soient fournies dans cette fuite, les dimensions exactes sont fournies. On dit que le Galaxy S21 Plus mesure 161,55 mm de long, 75,6 mm de large et seulement 7,86 mm d’épaisseur. Cela le rendrait légèrement plus court et un peu plus large que le Galaxy S20 Plus. Toute plus grande, et Samsung pourrait ruiner la convivialité du produit phare.

On pense toujours que Samsung lancera la série Galaxy S21 en janvier 2021 – nous n’avons vu aucune preuve du contraire jusqu’à présent. Mais aucune date concrète n’a encore été donnée par la firme coréenne.