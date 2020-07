Fuite des spécifications du Samsung Galaxy Tab S7: que manque-t-il par rapport au modèle Plus?

Les spécifications du Samsung Galaxy Tab S7 auraient été divulguées en ligne.

La tablette pourrait être équipée d’un chipset Snapdragon 865 et d’un écran LCD 120Hz.

L’ardoise à venir devrait également arriver avec une batterie de 8 000 mAh.

Samsung devrait lancer la série Galaxy Tab S7 le 5 août aux côtés de la série Galaxy Note 20 et d’autres appareils. Nous avons déjà vu les prétendues spécifications et rendus du Galaxy S7 Plus, et maintenant nous avons jeté les yeux sur les spécifications apparentes du modèle vanilla.

Pricebaba et le leaker en série Ishan Agarwal rapportent que le Samsung Galaxy Tab S7 embarquera un processeur Snapdragon 865 au lieu du Snapdragon 865 Plus pour le Galaxy Tab S7 Plus. Cependant, il s’agit toujours de l’un des SoC les plus puissants et les plus riches du marché, donc les jeux et autres tâches doivent être gérés correctement.

On pense que la tablette aura également un écran LCD de 11 pouces de 2 560 x 1 600 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce serait un départ de son prédécesseur, qui présentait un écran OLED de 10,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ce serait également plus petit que le supposé écran 12,4 pouces du S7 Plus avec une résolution de 2800 x 1752.

Lis: Voici pourquoi je pense que les guerres de taux de rafraîchissement sont stupides

Un taux de rafraîchissement plus élevé nécessite généralement plus de jus, et le duo rapporte que le Samsung Galaxy Tab S7 emballera une batterie de 8000 mAh. C’est beaucoup plus gros que la batterie 7040mAh de la Galaxy Tab S6, donc cette nouvelle batterie devrait suffire à maintenir les lumières allumées pendant un moment.

Le site Web et le diffuseur signalent également que la nouvelle tablette apportera 128 Go de stockage extensible dans au moins une variante, une seule caméra arrière de 13 MP, un jeu de tir selfie de 8 MP et des quatre haut-parleurs AKG. Il n’y a pas de mot sur la quantité de RAM à attendre dans la nouvelle tablette.

Vous ne pouvez pas attendre la série Galaxy Tab S7 et avez besoin d’une tablette maintenant? Consultez ensuite certains de nos articles en surbrillance ci-dessous.