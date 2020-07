Fuite des spécifications du Samsung Galaxy Tab S7 Plus, taquinant une énorme batterie, un écran plus grand

Crédit: David Imel / Autorité Android

Les prochaines spécifications de la Galaxy Tab S7 Plus de Samsung auraient fuité.

La tablette peut contenir une batterie supérieure à 10 000 mAh.

Il devrait être lancé le 5 août lors de l’événement Galaxy Unpacked de Samsung.

Après que les rendus basés sur CAD de la Galaxy Tab S7 aient cassé la couverture au début du mois dernier, cela nous a donné un assez bon aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la tablette phare. Maintenant, SamMobile a révélé ce que nous pouvions attendre du modèle Plus.

Le rapport note que deux tablettes seront proposées, une Galaxy S7 Tab standard et une Galaxy S7 Tab Plus, cette dernière arborant le tout nouveau chipset Snapdragon 865 Plus avec prise en charge 5G.

Le Tab S7 Plus pourrait également comporter un écran de 12,4 pouces avec une résolution de 2800 x 1752. Il est configuré pour conserver le capteur d’empreintes digitales intégré à la Galaxy Tab S6. Les joueurs et les fervents multitâches pourraient probablement bénéficier le plus de l’écran plus grand et du chipset plus rapide, tandis qu’au moins 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne pourraient également être proposés.

Cependant, aucun nouvel amour n’est donné aux photographes sur tablette. La Tab S7 Plus est configurée pour conserver la double matrice de caméras arrière utilisée sur la Tab S6, avec une caméra secondaire 5MP rejoignant le vivaneau 13MP principal. Une caméra selfie 8MP est également configurée pour fonctionner.

Mais la plus grande nouveauté est peut-être la taille possible de la batterie de la Tab S7 Plus. La dalle phare pourrait arborer une batterie de 10 090 mAh, ce qui pourrait en faire une perspective ridicule toute la journée à recharger si Samsung conservait le support de charge de 15W de la Tab S6.

Bien que nous pensions que la Galaxy Tab S6 était la meilleure tablette Android que nous ayons jamais examinée, la Galaxy Tab S7 Plus pourrait présenter à quelques acheteurs les achats d’une alternative pour tablette ou iPad Pro.

Une question demeure cependant: le prix. À titre de comparaison, la Galaxy Tab S6 a fait ses débuts à 549 $ avec un chipset Snapdragon 855, un écran de 10,5 pouces et une batterie de 7 040 mAh. Avec ses buffs possibles, la série Galaxy Tab S7 pourrait pousser ce nombre considérablement plus haut.

Attendez-vous à ce que Samsung lance la série Galaxy Tab S7 aux côtés de la gamme Galaxy Note 20 lors de son événement Unpacked numérique le 5 août.