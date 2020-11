Fuite des spécifications du Moto G Stylus 2021: écran plus grand, Snapdragon 675 et plus

De nouveaux détails sur un prochain Motorola Moto G Stylus sont apparus.

Un écran plus grand, un scanner d’empreintes digitales déplacé et un nouveau chipset Snapdragon seront apparemment disponibles.

Cependant, le téléphone se lancerait sans NFC et avec Android 10.

Le Moto G Stylus était l’une des rares options pour ceux qui recherchaient un smartphone bon marché équipé d’un stylet. Maintenant, il semble que Motorola prépare la prochaine édition. Selon Evan Blass, une liste de prétendues spécifications a émergé détaillant les chiffres clés du téléphone. Et si vous espériez des changements radicaux, vous seriez profondément déçu.

Pour commencer, il y a quelques améliorations notables. Un écran de 6,81 pouces de 2400 x 1080 fera ses débuts. C’est une mise à niveau considérable de la taille par rapport à l’écran de 6,4 pouces 2300 x 1080 du Moto G Stylus 2020. Cela devrait donner aux utilisateurs une plus grande surface d’écriture et de dessin avec ce stylet, mais aussi rendre le téléphone moins ergonomique. Dans le but d’améliorer ce dernier, le lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière sera déplacé sur le côté du téléphone, en raison de la fuite.

L’autre changement majeur sera interne. Alors que Blass déclare que le 2021 Moto G Stylus fera à nouveau ses débuts avec seulement 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, il passera du Snapdragon 665 au chipset Snapdragon 675. Bien sûr, ce n’est en aucun cas le dernier silicium, mais cela devrait aider à réduire le prix catalogue du téléphone.

Au-delà de ces pointeurs, attendez-vous à un agencement de caméra arrière similaire d’un tireur principal de 48MP, d’un ultra-large 8MP, d’un vivaneau macro 2MP et d’un capteur de profondeur 2MP. L’imagerie n’était pas un point fort du Stylus original, nous ne nous attendons donc pas à beaucoup de tonnerre ou de foudre ici.

Les mauvaises nouvelles se poursuivent également sur d’autres aspects. Le Stylus Moto G 2021 fera également ses débuts avec Android 10, sans NFC et avec une batterie de 4000 mAh. Certes, l’autonomie de la batterie sur l’itération 2020 était excellente, mais la cellule de 5000 mAh du Moto G Power serait un ajout bienvenu.

Motorola n’a pas encore annoncé le suivi du Stylus 2020, donc on ne sait pas quand le téléphone fera ses débuts. Si l’entreprise maintient à nouveau le prix en dessous de 300 $, cela pourrait être une option viable pour les jotters numériques, les consommateurs de contenu et les guerriers de la route avec un budget limité.