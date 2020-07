Fuite des indices de diapositives sur les spécifications complètes de OnePlus Nord

Leaker Evan Blass a partagé une diapositive avec toutes les spécifications du OnePlus Nord.

La plupart des spécifications correspondent aux rapports et rumeurs antérieurs.

Avant l’annonce du OnePlus Nord plus tard ce mois-ci, nous avons eu des indices ici et là sur le type de composants qu’il comprendra. Mais maintenant, nous avons une fiche technique apparemment complète, gracieuseté du pérenne Evan Blass, qui détaille le téléphone dans son intégralité. Il a dit que cela venait d’un pronostiqueur qui avait participé à une session de formation virtuelle, mais qu’il a également souligné rapidement qu’il n’était peut-être pas exact. « Que la démystification commence », a-t-il dit.

Dit par un pronostiqueur pour provenir d’une présentation de formation Nord virtuelle, cela correspond assez bien à ce que nous savons déjà (sauf pour l’imagerie téléphonique, qui est un espace réservé évident). Que la démystification commence! pic.twitter.com/pA5N4oxJOF – Evan Blass (@evleaks) 9 juillet 2020

Selon la diapositive, le premier téléphone Nord de OnePlus comprendra un processeur Snapdragon 765G, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne pour commencer. Il semble que OnePlus offrira également la possibilité de configurer le téléphone avec plus de RAM et de stockage. La plupart des rapports publiés avant la publication de cette diapositive indiquaient que le OnePlus Nord comporterait 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Donc, le fait qu’il puisse désormais inclure autant de RAM que le OnePlus 8 Pro semble presque trop beau pour être vrai. OnePlus a fait des choses étranges dans le passé, mais 8 Go de RAM pour commencer ne semble pas réaliste pour un co-fondateur de téléphone, Pete Lau, a déclaré que cela coûterait moins de 500 $.

Les trois modèles répertoriés sur la diapositive – Blue Marble, Grey Onyx et Grey Ash – correspondent parfaitement aux couleurs que OnePlus a taquinées dans le passé. Cependant, si vous avez suivi de près le moulin à rumeurs Nord, vous remarquerez qu’il n’y a aucune mention d’une teinte turquoise. La couleur a été une grande partie de la poussée marketing du OnePlus Nord, donc son absence pourrait signifier une variété de choses. Une possibilité est que la société puisse publier un modèle de couleur turquoise plus tard, comme elle l’a fait pour la variante Almond du OnePlus 7 Pro.

En passant à la section caméra de la diapositive, il n’y a pas beaucoup de surprises à trouver. Nous savions déjà à partir de deux rapports distincts que le OnePlus Nord comporterait quatre caméras orientées vers l’arrière et deux caméras orientées vers l’avant. Ce qui est nouveau ici, ce sont toutes les ouvertures d’objectif pour les différents appareils photo du téléphone. Pour la plupart, ils semblent être des tarifs standard. Cependant, une friandise intéressante est l’objectif f / 1,75 qui, selon la diapositive, est attaché au capteur principal de 48 MP.

Si la diapositive est précise, l’objectif est légèrement plus rapide que le verre f / 1,8 du OnePlus 8 Pro devant son appareil photo principal. En ce qui concerne les capteurs, le Sony IMX 586 indiqué sur la diapositive a fait son chemin dans divers téléphones l’année dernière, notamment le OnePlus 7 Pro et le 7T. Lorsque nous avons examiné le 7T plus tôt cette année, nous avons constaté que l’IMX 586 produisait des photos agréables avec la bonne quantité de netteté, de saturation et de contraste.

La partie la plus surprenante de la diapositive est peut-être la batterie répertoriée comme ayant une capacité de 4 115 mAh. Nous nous attendions à ce que le Nord soit livré avec une alimentation de l’ordre de 4 300 mAh. Le fait que le téléphone comportera un modem 5G intégré à son processeur et contribuera probablement à la durée de vie de la batterie, mais nous devrons voir comment il fonctionne au quotidien.

Avec OnePlus prêt à détailler le Nord le 21 juillet, nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour voir la fiche technique officielle. D’ici là, gardez un œil sur notre rafle de rumeurs pour toutes les dernières informations sur le prochain téléphone.

