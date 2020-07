Fuite de la date de sortie de AC Valhalla et de la bande-annonce de Far Cry 6

Un autre jour, une autre «fuite» d’Ubisoft Cette fois, c’est Assassin’s Creed Valhalladate de sortie de et une bande-annonce pour Far Cry 6, qui seront tous deux partagés lors d’Ubisoft Forward plus tard dans la journée. Donc, si vous voulez profiter de l’événement, X-out maintenant.

Toujours là? D’accord. Assassin’s Creed ValhallaLa date de sortie du jeu n’a été dévoilée par personne d’autre que le compte Instagram italien officiel du jeu. Selon le message maintenant supprimé, que vous pouvez consulter ci-dessous avec l’aimable autorisation de Reddit, le jeu sera disponible sur les consoles de génération actuelle le 17 novembre – deux jours seulement avant un autre gros frappeur, Cyberpunk 2077.

Date de sortie du 17 novembre, selon un article IG maintenant supprimé de r / assassinscreed

Il ne semble pas qu’une date de sortie pour les consoles de nouvelle génération sera annoncée, mais c’est compréhensible. Ni Sony ni Microsoft n’ont encore fait allusion aux dates de sortie de leurs consoles.

Ensuite, nous avons un Far Cry 6 bande-annonce cinématographique en français. Ubisoft a rapidement supprimé les vidéos, il n’y a donc aucune garantie que nos liens fonctionneront au moment où vous arriverez à cet article. Néanmoins, ci-dessous est une copie actuellement hébergée sur Reddit, et il y en a une hébergée sur Gematsu (assurez-vous que l’antivirus est activé car vous devrez passer par plusieurs popups avant la lecture de la vidéo).

[SPOILERS] Far Cry 6 Trailer de r / PS5

Selon une traduction approximative de la bande-annonce, l’antagoniste Anton – qui se définit comme le président – s’approche de son fils (Diego) pendant qu’il joue et lui tend une grenade. Il explique comment fonctionne la grenade au garçon réticent et lui dit qu’un jour, lui aussi deviendra président. Le père et le fils se dirigent ensuite vers le toit pendant que la ville brûle sous eux, où Anton utilise la grenade comme analogie pour expliquer ce qui se passe dans le pays. Enfin, Diego se dit prêt à être détesté par le peuple.

Une fuite précédente a indiqué que Far Cry 6 sortira le 18 février 2021. Restez à l’écoute car nous accueillerons le livestream Ubisoft Forward aujourd’hui à 15 h HE.

