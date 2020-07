– – – Fuite de conception PS5 avec les surprises les plus cool de la console Date de sortie: Vacances 2020 Prix: à déterminer Caractéristiques principales: jeux 4K à 60 ips, résolution jusqu’à 8K, jusqu’à 120 images par seconde, traçage de rayons, SSD à chargement rapide Jeux pivotaux: Spider -Homme: Miles Morales, Horizon II: Zero West, Gran Turismo 7, Ratchet and Clank: Rift Apart Spécifications: CPU AMD Zen 2 8 cœurs 3,5 GHz, GPU AMD RDNA 2 teraflop 10,3, mémoire GDDR6 16 Go, SSD personnalisé 825 Go Highlight Une nouvelle évasion de conception PS5 avec les surprises les plus tendances de la console suggère que la console pourrait avoir des côtés amovibles et pourrait être remplacée par de nouvelles couleurs ou styles. Lorsque Sony a révélé la disposition de la PS5 en juin, un dirigeant de PlayStation a émis l’hypothèse que la PS5 serait «personnalisable d’une manière que les gens précédents ne l’étaient pas». Les précommandes pour votre PS5 peuvent commencer dès un mois. Mise en page Sony a vraiment fait tourner les têtes avec la révélation du design de leur PlayStation 5 en juin. c’est une surprise, mais personne n’aurait pu deviner que la stratégie serait aussi frappante. Si la mission de Sony était de faire parler les gens, mission accomplie, car le World Wide Web était rempli de spéculations et de discussions sur la taille, le poids et l’apparence de la PS5 depuis. Jusqu’à ce que nous voyions une PS5 de la nature, nous pouvons tous spéculer ou nous attendre à ce que des éléments de cette console circulent en ligne, ce qui aurait pu se produire cette semaine. Lundi, un utilisateur de ResetEra a partagé un lien hypertexte vers un forum de jeux vidéo chinois où quelqu’un avait posté ce qui semble être des photos des plaques enneigées qui enveloppent la PS5. Voyant que la coque nous a donné une idée de l’échelle que nous n’avions pas pu déterminer à partir de la vidéo de l’émission, mais elle a également déclenché une toute nouvelle série de théories Révolution du jeu: PS5 Peu de temps après, l’événement PS5 Future of Gaming en juin . Ses taquineries auraient pu être plus révélatrices qu’il ne l’avait prévu. Comme il a depuis supprimé tout ce qu’il a dit, mais en répondant quotidiennement aux fans. Il a noté que la PS5 est « peut être personnalisable d’une manière que les gens précédents ne l’étaient pas. » Il n’est pas entré dans les détails sur la façon dont cela pourrait être personnalisable. – – –

Tripp Lite 16-Port IP Rack Console Cat5 KVM Switch 19" LCD 1+1 User 1URM - Console KVM avec commutateur KVM - 16 ports - PS/2 - 19" - rack-montable - 1366 x 768 - noir - 1U Un commutateur console KVM IP 16 portsAccès et contrôle de plusieurs ordinateurs à partir d'une seule console (local ou à distance)Un contrôle de niveau BIOS de n'importe quel serveur, indépendamment de la condition du serveur et de la connectivité du réseauCouvre tous les scénarios de défaillance

Bricoomarket Pour l'utilisation commune bleu 550ml fuite preuve proof conception bouteille d'eau en plastique avec poignée Ustensile de cuisine Bricoomarket Pour l'utilisation commune bleu 550ml fuite preuve proof conception bouteille d'eau en plastique avec poignée

Bricoomarket Pour l'utilisation commune rose 550ml fuite preuve proof conception bouteille d'eau en plastique avec sangle de poignée Ustensile de cuisine Bricoomarket Pour l'utilisation commune rose 550ml fuite preuve proof conception bouteille d'eau en plastique avec sangle de poignée