«  Fugitive  » et «  Smuggled Love  » revalident leur position privilégiée à Nova

Macna Gants Macna Fugitive Noir

S (8) - Une paire de gants sportifs doublés de la marque Macna!Fabriqué en peau de chèvre durable et poly-600.Ces gants sont résistant à l'eau et ont une doublure chaude à l'intérieur qui les rend utilisables au début du printemps et en automne.Même si les gants sont doublés, vous conservez tout de même cette