Frozen 3 est toujours un moyen de s’éloigner selon Olaf lui-même Josh Gad

Congelé et Congelé 2 sont les deux films d’animation les plus réussis de tous les temps. Naturellement, lorsque vous avez un succès fulgurant, en particulier dans le domaine de l’animation, les discussions interminables sur les suites sont discutées. L’une des stars des films, Josh Gad, qui exprime le bonhomme de neige Olaf, est devenu un homme à part entière de Disney. Outre le Congelé films, il est également apparu dans le remake live-action de La belle et la Bête, de nombreux spéciaux et vidéos des parcs Disney, et même quelques courts métrages qui ont fait leurs débuts ces dernières semaines avec Olaf. Dans une récente interview sur Pop Culture, il a été interrogé Congelé 3. voici ce qu’il avait à dire.

Frozen 3 pourrait ne pas arriver, en fait

« Je ne sais pas. Je veux dire, voici l’affaire. Frozen II n’était pas Frozen II jusqu’à ce qu’il y ait une raison d’exister. Et de même, je ne sais pas si et quand il y aura un Frozen III« , A expliqué Gad. » C’est bien au-dessus de mon salaire, mais ce que je peux vous dire, c’est ceci: il y avait une opportunité de prendre ces personnages et de ramener un sentiment d’espoir et d’inspiration. Et c’est pourquoi l’équipe de Disney et moi avons fait équipe au cours des deux dernières semaines pour faire À la maison avec Olaf. Et donc le Congelé la saga continue, même si ce n’est pas forcément sous la forme d’un troisième film. Mais on verra! S’il y a toujours une histoire à raconter, je suis sûre que Jennifer Lee et l’incroyable équipe d’animation de Disney raconteront cette histoire un jour. «

En fait, je suis dans le camp « n’en fais pas un autre ». Le second a laissé tout le monde dans un endroit assez complet, et je déteste personnellement quand ils bousillent ce genre de chose. Gad a raison – la façon de continuer les histoires de ces personnages est par le biais de courts métrages et autres. Un peu comme ce qu’ils faisaient avec Histoire de jouet et ces courts métrages avant leur sortie Toy Story 4 l’été dernier. Espérons que Disney montre une certaine retenue pour une fois.

