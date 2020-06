From Money Heist Saison 5: Professeur a fait allusion aux fans

– – –

Mises à jour de la saison 5 de Money Heist: Cette nouvelle a été publiée selon un site espagnol qui s’appelle Marca, Money Heist va maintenant certainement annoncer sa saison 5 et 6 respectivement dans un avenir proche. Alors que Netflix a également annoncé que la cinquième saison de l’émission était en production, cette dernière doit maintenant être confirmée par le géant OTT.

Money Heist Saison 5: Le professeur a laissé entendre aux fans la mort possible d’un personnage majeur

On peut facilement supposer que ce qui va être l’intrigue de la cinquième saison très attendue de l’émission. La quatrième saison de l’émission est repartie avec une énorme falaise. Les fans de l’émission attendent désespérément la cinquième saison.

Alors que nous ne savons pas exactement ce qui va se passer dans la cinquième saison de l’émission. La finale de la saison de Money Heist s’est terminée sur une note mordante lorsque le personnage principal The Professor a été tenu sous la menace d’une arme par l’officier de police Alicia Sierra alors que Lisbonne entrait dans la Banque d’Espagne pour aider son gang avec le cambriolage en cours.

Money Heist Saison 5: Cast

Maintenant, l’acteur, Alvaro Morte, qui joue le rôle principal du professeur dans les nouvelles, s’est maintenant présenté et a également laissé entendre que cela pourrait être la fin de son personnage. Ils pourraient également montrer sa mort imminente dans la prochaine saison de l’émission. Alors que les fans de la série spéculent sur le fait que ce soit vraiment la fin pour Le professeur, il y a eu des indices selon lesquels après Berlin, Moscou, Nairobi, Le professeur de la série pourrait mettre fin à son personnage, il mourra aussi.

Alvaro Morte a avoué qu’il pensait que son personnage finirait tout seul. Il a poursuivi en expliquant que «je suis conscient que ce commentaire me rendra très impopulaire. Le professeur était un gars très bizarre, c’était un gars très solitaire, et ce qui s’est passé avec le groupe et trouver l’amour, c’est vraiment un petit chapitre de sa vie. Si nous parlons de la fin du personnage, je pense qu’à un moment donné, je voudrais le voir revenir à cette solitude. »

