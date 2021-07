Friends : combien gagne Jennifer Aniston par an grâce aux rediffusions de la série ?

Jennifer Aniston est non seulement amusante, talentueuse et travailleuse, mais elle est aussi très riche. Depuis qu’elle a décroché le rôle de Rachel Green dans Friends, l’actrice a remporté d’énormes sommes d’argent grâce à son travail dans la série.

Lorsque Friends a fait ses débuts en 1994, Jennifer Aniston et ses co-stars de Friends Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer ont reçu 22 500 $ par épisode. Au cours de la saison 3, ce nombre a considérablement augmenté après que les six acteurs aient collectivement négocié leurs salaires.

Jennifer Aniston gagne 20 millions de dollars par an grâce aux rediffusions de Friends

Les stars ont été payées 75 000 $ par épisode cette saison-là, ce qui est passé à 85 000 $ dans la saison 4. Pour la saison 5, les acteurs gagnaient 100 000 $ par épisode, passant à 125 000 $ dans la saison 6. Bien que les acteurs aient rapporté des salaires énormes, leurs salaires n’ont cessé d’augmenter, gagnant 1 million de dollars par épisode au cours des deux dernières saisons.

Après quoi Friends se terminant en 2004, Jennifer Aniston et ses co-stars ont continué à trouver du succès dans d’autres avenues. Cependant, ils continuent de bénéficier de l’émission, car ils reçoivent une bonne somme d’argent chaque année pour les rediffusions de Friends.

Les acteurs ont reçu une réduction de l’accord de streaming de Netflix pour la série, dans lequel le streamer a payé 100 millions de dollars en 2018 pour garder la série sur sa plateforme. On pense que chaque star a obtenu 2% de l’accord de streaming de Netflix, s’élevant à environ 2 millions de dollars chacune.

Jennifer Aniston gagne des millions de dollars chaque année grâce aux rediffusions de Friends

Jennifer Aniston est l’une des actrices les mieux payées d’Hollywood, et tout cela grâce à Friends. L’actrice a joué Rachel Green dans la sitcom à succès NBC de 1994 à 2004 et a gagné pas mal d’argent grâce à son travail dans la série. Bien que la série ne soit plus diffusée depuis des années, Jennifer Aniston gagne toujours 20 millions de dollars par an rien que pour les rediffusions.

Selon USA Today, Warner Brothers, le studio à l’origine du succès de Friends, génère toujours 1 milliard de dollars chaque année en droits de syndication. De ce montant, les stars de la série facturent 2%, ce qui représente 20 millions de dollars par acteur et par an. Ainsi, même si les stars de la série ne faisaient rien d’autre pour le reste de leur vie, elles seraient toujours milliardaires.