Freeform a dévoilé la programmation et les horaires de son festival de films 25 jours de Noël. Ils font cela chaque année, montrant la plupart du temps les mêmes films tous les mois chaque année. Mais bon, qui n’aime pas les films de Noël? Des agrafes comme Home Alone et Home Alone 2, The Santa Clause 1,2 et 3, How The Grinch […]

Le post Freeform révèle 25 Days Of Christmas Line-Up: Home Alone & More est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.