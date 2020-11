Free Guy et Death on the Nile ont été retardés indéfiniment

Ce n’est vraiment pas si surprenant, mais c’est toujours dommage de l’entendre. Le COVID-19 en cours a vraiment nui au marché du cinéma, et comme les États-Unis n’ont pas réussi à rassembler leur merde collective, il semble que nous puissions plus ou moins dire adieu à 2020. Le dernier des deux résistants de 2020 a officiellement été annulé à partir de sa date de sortie actuelle. Selon un communiqué de presse envoyé par Disney, Guy gratuit et Mort sur le Nil ont tous deux été retirés de leurs dates du 11 et 18 décembre, respectivement. Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles dates pour aucun de ces films.

Tous les deux Guy gratuit et Mort sur le Nil sont résistants à l’acquisition de la 20th Century Fox. Tout comme les films précédents acquis lors de l’acquisition, ils ne peuvent probablement pas être diffusés en VOD malgré le fait qu’ils y réussiraient probablement. Mort sur le Nil en particulier, à condition qu’il soit bien budgété Meurtre sur l’Orient Express était, pourrait bien fonctionner sur un format de streaming premium. Guy gratuit est un autre animal entièrement.

Pour le moment, il reste exactement deux grands résistants pour 2020, et ils sont Wonder Woman 1984 et Chasseur de monstre. Ce dernier est un film sur lequel Sony Pictures semble lancer les dés. Ils s’attendent à ce qu’une majorité de ce box-office provienne de marchés internationaux qui ont leur merde ensemble, contrairement aux États-Unis. Donc, si cela ne fonctionne pas bien au pays, ils ne sont pas si inquiets. Pour ce qui est de Wonder Woman 1984, eh bien, à moins de voir Los Angeles ou New York ouvrir dans les deux prochaines semaines environ, nous devrions nous attendre à ce que celui-ci soit également retardé. L’année est finie et il est temps de la ranger; nous devons nous concentrer sur notre merde ensemble, pour que cela ne se prolonge pas trop loin en 2021. Portez un masque, prenez une distance sociale, lavez-vous les mains et ne soyez pas idiot.

