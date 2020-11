Free Guy, Death on the Nile, Fantastic Beasts – betanewsfr

Pourtant, de plus en plus de films quittent le calendrier de sortie 2020.

À la fin de la semaine dernière, Disney et 20th Century ont annoncé qu’en raison de la pandémie de coronavirus en cours, la comédie d’action de Ryan Reynolds «Free Guy» et la suite de toutes les étoiles «Death on the Nile» ont été déplacées de leur date de sortie en décembre à un moment en 2021. .

«Free Guy», réalisé par Shawn Levy, devait ouvrir le 11 décembre tandis que le suivi de «Meurtre sur l’Orient Express» devait ouvrir le 28 décembre.

Entre-temps, Warner Bros a confirmé que son troisième film «Fantastic Beasts» – dont ils ont jeté Johnny Depp – n’ouvrira plus en 2021. Ce film, qui devait ouvrir en novembre 2021, ouvrira désormais en 2022.

Avec un grand nombre de cinémas toujours fermés aux États-Unis – y compris des marchés importants comme New York et Los Angeles – ne vous attendez pas à de nouvelles sorties en salles majeures avant au moins Pâques.