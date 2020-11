Fredi Bobic critique l’interdiction des spectateurs: « La politique ne doit pas être surmenée »

Le directeur sportif de l’Eintracht Francfort, Fredi Bobic, critique l’interdiction des spectateurs en Bundesliga. Il a l’impression que «la très grande partie de la population a jusqu’à présent adhéré à la réglementation de manière exemplaire», a déclaré Bobic dans un entretien avec le Journal de Stuttgart et le Actualités de Stuttgart: « Désormais, les politiciens ne doivent pas en faire trop, sinon les mesures seront de plus en plus remises en question. »

Il n’était pas un « penseur latéral ou un incitateur », a déclaré Bobic, mais: Il n’y a pas eu un seul cas de couronne avéré parmi les 207 000 spectateurs lors des trois premiers jours de match des première et deuxième ligues.

Néanmoins, les stades ont été fermés « du jour au lendemain », a déclaré le joueur de 49 ans. Il aimerait voir un retour rapide aux matchs avec des spectateurs.

En raison du nombre rapidement croissant de cas corona, le gouvernement fédéral et les premiers ministres ont décidé, entre autres, d’exclure les spectateurs des stades de football pour novembre. Depuis le début de la saison, les clubs ont été autorisés à utiliser le stade à un maximum de 20%.