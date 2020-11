Freaky sortira en streaming VOD 17 jours à partir de demain, déclare Jason Blum

Freaky arrive dans les cinémas et les ciné-parcs ce week-end, et selon tous les témoignages jusqu’à présent, cela vaut la peine. Cependant, tout le monde ne se sent pas encore en sécurité pour aller au théâtre, et à certains endroits, il n’y en a pas. Jamais peur; Blumhouse est là pour sauver la situation. Jason Blum, chef de Blumhouse et mon ami personnel proche même s’il ne le sait pas encore, ont répondu à un fan sur Twitter lorsqu’on lui a demandé si Freaky était encore en VOD, et Blum a répondu, « 17 jours! ». Il a depuis supprimé le tweet, donc je ne pense pas qu’il était censé laisser ce chat sortir du sac, mais c’est pourquoi nous avons des captures d’écran ces jours-ci.

Synopsis bizarre

« Millie Kessler, 17 ans (Kathryn Newton, Blockers, HBO’s Big Little Lies) essaie juste de survivre dans les salles sanguinaires de Blissfield High et à la cruauté de la foule populaire. Mais quand elle devient la nouvelle cible de The Butcher (Vince Vaughn), le tristement célèbre tueur en série de sa ville, sa dernière année devient le cadet de ses soucis. Lorsque la vieille dague mystique de The Butcher fait que Millie et lui se réveillent l’un dans l’autre, Millie apprend qu’elle n’a que 24 heures pour récupérer son corps. avant que le changement ne devienne permanent, et elle est piégée à jamais sous la forme d’un maniaque d’âge moyen.

Le seul problème est qu’elle ressemble maintenant à une psychopathe imposante qui est la cible d’une chasse à l’homme dans toute la ville alors que The Butcher lui ressemble et a apporté son appétit pour le carnage à Homecoming. Avec l’aide de ses amis – Nyla ultra-réveillée (Celeste O’Connor, Ghostbusters: Afterlife), ultra-fabuleux Joshua (Misha Osherovich, The Goldfinch) et son écrasement Booker (Uriah Shelton, Enter the Warriors Gate) – courses de Millie contre la montre pour inverser la malédiction tandis que The Butcher découvre qu’avoir un corps d’adolescente est la couverture parfaite pour une petite folie meurtrière de retour à la maison. «

Bizarre, mettant en vedette Vince Vaughn, Kathryn Newton, Céleste O’Connor, Misha Osherovich, Uriah Shelton, Dana Drori, Katie Finneran, et Alan Ruck, ouvre demain et sera apparemment disponible sur les services de streaming VOD dans quelques semaines.

