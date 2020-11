Freaky Review: Body Swap Comedy Horror is a Gory Blast

C’est un concept si parfait pour une comédie d’horreur que c’est une merveille que personne ne l’ait fait auparavant: un grand tueur en série masculin et imposant échange des corps avec une minuscule adolescente idiote – le chaos s’ensuit. «Freaky Friday The 13th», comme l’idée a été initialement lancée par le co-scénariste Michael Kennedy. Dans les mains de Joyeux jour de la mort et Joyeux jour de la mort 2 U le réalisateur Christopher Landon, vous obtenez exactement ce à quoi vous vous attendez – un jeu d’adolescent drôle et pointu plein de tueries inventives et de gore comique excessif.

Détective PikachuKathryn Newton joue Millie, une adolescente de bonne humeur mais scatty qui est toujours en retard pour les cours, souvent choisie par les filles méchantes et qui se déguise en castor pour jouer la mascotte de l’équipe. Elle traîne avec ses copains Josh (Misha Osherovich) et Nyla (Celeste O’Connor), convoite le garçon chaud Booker (Uriah Shelton) et essaie de prendre soin de sa mère veuve (Katie Finneran). Tarif adolescent typique jusqu’à l’émergence de The Blissfield Butcher (Vince Vaughn) qui éloigne quatre adolescents typiques et vole un ancien couteau qu’il utilise pour effectuer un rituel d’échange de corps sur Millie une nuit après le grand match.

Maintenant, Millie n’a plus que 24 heures pour récupérer son corps ou rester à l’intérieur du Blissfield Butcher pour toujours. Bizarre présente son stand dès le départ avec des meurtres caricaturaux – nous obtenons la mort par une bouteille de vin, un siège de toilette et une raquette de tennis avant même que la carte de titre principale n’arrive – mais la palette de couleurs vives et le score super optimiste de Bear McCreary vous donnent l’impression que vous pourriez regarder quelque chose comme La revanche d’une blonde.

Les comédies d’échange de corps se lèvent et tombent sur les performances de leurs principaux et ici, il semble que Newton et Vaughn passent un moment inoubliable. Newton arrive à jouer quelques victoires glorieuses, mais la sienne est peut-être la moins intéressante des deux transformations – nous ne connaissons jamais vraiment The Blissfield Butcher, donc son rôle implique beaucoup de regards sinistres, quelques super doublures et beaucoup de pièces arrêtées, mais finalement pas beaucoup de dialogue ou de développement de personnage – on ne sait jamais pourquoi le boucher fait ce qu’il fait. Pendant ce temps, Vaughn passe une journée sur le terrain. Se penchant dur pour imiter une adolescente, il y a un certain niveau de cliché inévitable – des cris et des battements aigus – mais Vaughn réussit à convaincre complètement le public qu’il est Millie, réalisant même l’étrange moment de douceur, offrant du réconfort à la mère de Millie et liaison avec Booker. Ce dernier moment est certainement joué pour rire, mais au fond, il y a quelque chose ici à propos de ce qu’il y a à l’intérieur qui est plus important que les apparences.